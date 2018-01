Madagascar: Reprise après les fêtes - Entre embouteillages, cyclone et rentrée scolaire

Fini les circulations fluides et le calme d'après les fêtes ; l'ambiance en est plutôt à la tempête après le calme. Depuis hier, avec la rentrée pour la majorité des établissements scolaires et les pluies apportées par Ava, les embouteillages et leurs lots de désagrément ont repris.

Embouteillages. La forte tempête tropicale modérée Ava a arrosé et arrose la capitale et les villes de Madagascar, avec ses pluies autant abondantes qu'intermittentes. Couplées avec l'état de délabrement avancé des routes et le manque de civisme de certains conducteurs, ces pluies récentes ont généré les embouteillages habituels dont se plaignent les Tananariviens.

Après 4 jours de trêve, les conducteurs ont eu, depuis hier, de nouveau à endurer les traditionnels embouteillages de Tanà.

Les axes tels qu'Antanimena, Ankorondrano, Ambodivona, Andranomena- Ambohibao, Ambanidia- Mandroseza et Ambohipo, ainsi que ceux d'Itaosy et d'Anosizato ont de nouveau infligé des heures désagréables d'embouteillages à leurs usagers, qui ont du passer plus d'un mauvais quart-d'heure.

Noro, une habitante d'Andranonahoatra Itaosy et travaillant à Antanimena témoigne: « Je dépense pas moins de 3h30 par jour pour l'aller-retour. C'est vraiment un calvaire, mais je n'y peux rien ».

Rentrée scolaire et météo. La plupart des écoles, notamment publiques, ont repris les cours hier, sauf celles d'Alaotra Mangoro, de la Circonscription scolaire (CISCO) de Sainte Marie, celle de Fénérive Est et de Soanierana Ivongo.

Toute la région Atsinanana en fait, car Ava, encore dénommée « forte tempête tropicale » a emmené depuis hier des rafales de vent de 140km/h.

C'était d'ailleurs la panique à Toamasina et Antalaha hier puisqu'Ava pointe déjà son nez, alors que les séquelles d'Enawo se font toujours sentir. Les employés de la Direction régionale de l'Education nationale d'Atsinanana (DREN) ne travailleront pas non plus. La reprise, pour eux est prévue pour lundi prochain.

Sous réserve. Le 8 janvier, la plupart des établissements privés reprendront les cours après deux semaines de vacances.

Par ailleurs, étant donné qu'Ava va se transformer probablement en cyclone ce jour- vers 15h selon une source auprès du service Communication de la Météorologie- les écoles et les familles sont tenues d'écouter la radio nationale et de suivre les informations officielles pour se tenir au courant de son évolution.

Ceci pour organiser en conséquence la rentrée scolaire. De guerre lasse ou presque, Haingo, une mère de famille s'exprime : « Cela m'énerve et me chagrine, car à chaque fois que la rentrée scolaire approche, un cataclysme naturel vient tout chambouler. Je crains pour le bon déroulement de la scolarité de mes enfants. Toutefois j'essaie de ne pas paniquer. »