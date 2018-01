Madagascar: "Beso mitafa" Le trio de basse de Radanz, Silo et Harty Andriambelo

Quand Randaz et Silo se partagent la scène, le résultat est tout simplement époustouflant. Ajoutez à cela un Harty Andriambelo et imaginez ce que ça va donner. Ça va pourtant être le cas. Ce soir, ces musiciens vont se relayer, voire même se partager la scène au grand bonheur des mélomanes et amateurs de bonne musique.

« Rock, jazz, funk? On ne se limitera pas à un genre en particulier. On concocte un répertoire très éclectique pour éviter que ne s'installe la monotonie ». C'est ce qu'a dévoilé Radanz à propos de la soirée qui le verra ce soir à l'affiche.

Actuellement au pays pour un bref moment, le bassiste a décidé de retrouver les habitués du Piment Café pour un moment qui s'annonce inédit. Il ne sera pas seul mais partagera la scène avec deux autres bassistes de diverses générations.

Silo, le « caméléon » qui ne cesse de surprendre les mélomanes à chacune de ses représentations sera de la partie. Il apportera sa touche de folie à la soirée. Le jeune Harty Andriambelo emmènera un vent de fraîcheur. Cette soirée réserve de nombreuses surprises.

« Chacun va apporter ses propres compositions qu'on reprendra à notre sauce et d'une manière différente. On va également reprendre quelques uns des titres que nous affectionnons particulièrement et que nous allons d'ailleurs jouer avec nos guests, notamment Tsanta Randriamihajasoa ( trumpet -piano), Faniry Marcus (drums) et Mirana Dizzy Brains (drums) ».