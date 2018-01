Madagascar: AVA - Des dégâts importants à craindre pour la côte Est

Les usagers en mer entre Antalaha et Mahanoro sont priés de ne plus s'y aventurer à partir de ce jour. Il convient de noter que la situation météorologique générale est actuellement caractérisée par l'influence de la forte tempête tropicale Ava. C'est-à-dire des pluies dans presque toute l'île.

Alerte. Face à la situation, l'avis d'alerte jaune est lancé pour les districts et régions suivants: Antalaha, Mandritsara, régions d'Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro et Vatovavy Fitovinany.

En effet, la ville d'Antalaha est actuellement en pleine phase de reconstruction. Efforts qui pourraient tomber à l'eau. Par ailleurs, à l'heure où nous rédigeons, c'est-à-dire à 17h10, l'électricité aurait été coupée dans la ville de Toamasina à cause du vent et des pluies abondantes apportés par AVA. Le niveau de l'eau aurait également considérablement monté.

