Congo-Kinshasa: Rompre le cycle !

opinion

Une nouvelle course s'ouvre vers la quête de ce qui appert comme le seul vrai remède miracle contre l'impasse politique qui sévit au Congo-Kinshasa. Il s'agit bel et bien, selon l'entendement du commun des mortels, de la tenue effective des élections, au pire des cas, dans le délai fixé par le calendrier électoral.

A tout dire, l'almanach électoral publié par la CENI, le cap du 31 décembre 2017 dépassé, s'impose à ce jour comme le grand phare qui éclaire l'horizon, en 2018, de la navigation du pays sur l'océan de l'histoire jusqu'à la concrétisation de la flopée de rendez-vous électoraux d'ici fin 2018-début 2019. Soit ! Les perspectives jusqu'aux termes de ces derniers et donc la concrétisation de l'alternance de quelque goût que ce soit à la tête du pays restent sujettes à d'épais brouillard. Rien d'étonnant. Hier c'est l'histoire, demain est un mystère, dit un adage séculier.

Cette donne n'aura que respecté des paramètres mieux connus. Quoi qu'il en soit, la RDC ne va pas, comme les dernières années, naviguer sur un long fleuve tranquille. Loin de là. Fort de la contradiction entre le pouvoir et le front insolite que constituent l'Opposition radicale et l'Eglise Catholique, sans oublier d'autres forces politico-sociales, sur l'application de l'Accord de la Saint-Sylvestre et bien d'autres sujets, quatre scénarios sont subodorés par des fins observateurs de l'agora politique Rd Congolaise. Que les élections aient lieu avec un dauphin de l'actuel Président de la République comme prétendant au poste de la magistrature suprême de la RDC ou que la majorité présidentielle et alliés, comme plusieurs opposants le dénoncent déjà, s'organise pour faire un forcing afin de tenir un referendum qui saurait rendre constitutionnellement éligible leur autorité morale.

Si les signes avant coureur de l'un des ces deux premières thèses ne sont pas claires à établir de manière formelle à ce jour, il n'en reste pas moins que deux autres ont un décor mieux ciselé. Comme en 2016 puis 2017, le spectre d'un report est redouté fin décembre 2018. En effet, même si la volonté politique d'organiser les élections commence à s'afficher avec notamment le vote de la loi électorale, l'évidence est que la série de contraintes au respect jour pour jour du calendrier électoral peuvent causer un décalage d'une poignée de jours, à la limite. Les joutes électorales fixées pour le 23 décembre 2018 pourraient facilement glisser vers 2019, hélas ! Sans surprise, le dernier volet des appréhensions, et la plus plausible, est que les élections aient lieu à temps. Mais, seulement, si elles ont lieu dans le contexte actuel où l'Opposition réfute notamment, le cap de décembre 2018, la nouvelle loi électorale, et dénonce la partialité de la CENI, tout indique, selon certains, que les "exclus du processus électoral, à cause des raisons ci-devant évoquées et l'usage de la machine à voter, ne déclenchent une nouvelle crise post-électorale.

Depuis 2016, le Congo-Kinshasa semble avoir opté annuellement de faire le parcours d'une montagne russe pour terminer l'année et la course avec un pic de tension. Pour rompre avec ce déplorable bis repetita, il sied d'exorciser les contradictions du contexte actuel via un forum afin d'éviter, qu'en décembre 2018, qu'il y ait morts, blessés etc.