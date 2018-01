Congo-Kinshasa: Renforcement des capacités - Des cadres de l'IGS ainsi que des IPS en atelier de formation à Matadi

Le chef-lieu de la province du Kongo Central vient d'abriter, du 24 décembre 2017 au 05 janvier 2018, une session de formation sur l'audit, l'inspection et le contrôle dans les établissements des soins en République démocratique du Congo.

Une forte équipe de l'Inspection Générale de la Santé (IGS) constituée des cadres de l'Inspection générale et ceux des Inspections Provinciales de Santé (IPS) y ont pris part. C'est l'hôtel Bilolo situé à Kinkanda dans la commune de Matadi qui a servi de cadre à ces assises.

Sous la coordination de l'Inspecteur Général, M. Komba Djeko, cet atelier de formation l'a été dans le cadre de renforcement des capacités. Les délégués sont venus de 12 provinces de la RDC, soit 12 M.I.P (Médecins inspecteurs provinciaux) avec 11 cadres du niveau central de l'Inspection de la Santé.

Deux facilitateurs internationaux en l'occurrence les docteurs Thouraya Attia et Hamza Ridha, de nationalité tunisienne, ont été les principaux formateurs. La première est spécialiste en santé publique ; elle charrie une longue expérience dans la chaine de production alimentaire. Tandis que le second à une longue expérience sur l'audit et l'inspection dans les établissements des soins.

Décidément, c'est après le recrutement des cadres de niveau central et de niveau provincial suivi de la mise sur pied, en avril 2017, de l'Inspection Générale de la Santé, que cette étape importante vient d'être franchie. Pratiquement, ce sont tous les M.I.P du pays qui sont bénéficiaires de cette formation en audit, inspection et contrôle dans les établissements des soins. Le tout premier groupe de 14 médecins inspecteurs provinciaux était allé dernièrement en formation dans les pays ayant une expérience en cette matière notamment, au Burkina Fasso et en Tunisie.

La méthodologie mise en place pendant la formation était interactive pour stimuler l'apprentissage. Il y avait des exposés, des conférences et des travaux en groupes en plus des travaux de terrain. Des équipes des inspecteurs étaient réparties en quatre groupes pour aller auditer les différents services de santé de l'hôpital général de référence de Kinkanda en rapport avec les matières bénéficiées des facilitateurs. Ces équipes déployées pour des travaux pratiques sont revenues dans la salle pour exposition l'après-midi de la journée de mercredi 3 janvier 2018.

La réforme de l'administration de la santé a consacré la séparation du Secrétariat Général à la Santé chargé de l'administration et de la gestion, d'un côté, et l'Inspection Générale de la Santé chargée de l'inspection-contrôle, de l'autre. Ainsi, l'IGS se met en place et le renforcement de ses capacités se réalise progressivement à travers l'appui de quelques partenaires techniques et financiers du Ministère de la Santé en vue de son fonctionnement optimal et harmonieux.

Pour l'Inspecteur Général, l'objectif général poursuivi par cet atelier résidentiel n'est autre que de contribuer à l'amélioration de la fonctionnalité de l'IGS dans la vision de renforcement de la fonction inspection dans le cadre de la réforme du système de santé.

« Dans le cadre du renforcement des capacités, les cadres de l'IGS et des IPS ont effectué des missions d'immersion et d'échanges d'expériences au Burkina-Faso et de formation en Tunisie. La mission d'étude initialement planifiée pour le Royaume du Maroc au mois d'octobre 2017 sur l'inspection-contrôle et en audit des établissements de santé n'a pas été réalisée, car le Ministre de la Santé du Maroc n'a jamais répondu à la requête de son collègue de la RDC. En conséquence, la Direction de l'IGS a sollicité l'appui de la Tunisie pour organiser une session de formation sur cette thématique au pays», apprend-on de l'IGS.