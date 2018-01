La journée du 4 janvier reste historique et ne peut rester lettre morte. " Nous avons un devoir de mémoire, celui de relire l'histoire de notre pays. La conscience patriotique nous l'oblige. Nous devons conduire notre pays vers la libération.

Il est vrai que la démocratie, nul ne pourra nous l'arracher. Le sang de Martyrs n'est jamais versé inutilement. Je pense que nous devrions cultiver l'habitude de célébrer cette journée sous la marque des cérémonies officielles notamment, les conférences et séminaires", a soutenu Odette Babandoa Etoa, présidente de l'Union des Patriotes Républicains, UPR. Ce, à l'occasion d'une interview exclusive accordée à La Prospérité hier, jeudi 4 janvier 2018. Pour elle, la bataille pour la libération effective de la RD. Congo est, encore, réelle. Le Congolais n'a qu'à s'y mettre, soutient-elle.

Valablement, elle a répondu aux principales questions saillantes de l'actualité RD. Congolaise. D'entrée de jeu, la présidente de l'Union des Patriotes Républicains, UPR, Madame Odette Babandoa Etoa, a déploré le style de célébration de la journée du 4 janvier, baptisée "Journée nationale des Martyrs de l'Indépendance". Au-delà de la méditation, mode choisi par les autorités du pays, pour la commémoration du sang versé par les précurseurs de l'Indépendance RD. Congolaise, la présidente de l'UPR pense que les congolais feraient mieux d'accorder une importance singulière à la célébration de cette journée historique. Ce, grâce notamment à des cérémonies officielles qui passent par des conférences, séminaires et autres activités allant dans le sens de l'éveil de la conscience patriotique. Des commémorations qui sont loin d'être une simple formalité éphémère et dépourvue de toute sémantique. Mais, plutôt, une démonstration de combien le sang de Martyrs ne coule jamais inutilement. Odette Babandoa alias "Madame de fer", estime que le Congolais a, encore, une lutte à mener quant au processus de son indépendance effective. Elle suggère, en effet, la consécration d'autres dates importantes, dans le même ordre d'idée pour valoriser le sang, mille et une fois versé par les Congolais, en vue de réclamer l'avènement réel de leur indépendance. Pour illustrer, elle a fait allusion à la date du 19 septembre.

Loi électorale fustigée

La présidente de l'Union des Patriotes Républicains, UPR, Odette Babandoa Etoa fustige le fait que le projet de loi électorale soit porteur des germes d'exclusion. Pour cette figure bien connue de la scène politique RD. Congolaise, les écueils de ladite loi résident principalement dans les points relatifs au seuil de représentativité et de la caution d'éligibilité. Elle soutient que même s'il faille saisir la Cour Constitutionnelle pour obtenir gain de cause, il y a de quoi se tordre le cou, pourvu que ce projet de loi soit revisité dans ses points précités. Dans sa lecture objective de la loi électorale, Odette Babandoa estime que la loi exclut une frange importante des fonctionnaires de l'Etat, qui n'ont ni prime confortable, moins encore un salaire pouvant leur permettre de faire face aux contraintes préétablies par ladite loi pour prétendre, eux aussi, à la course à un poste à mandat électif.

Quid du 31 décembre ?

D'après Odette Babandoa, les répressions faites aux congolais qui avaient adhéré à la marche pacifique du Comité Laïc de Coordination méritent d'être condamnées, avec la dernière énergie. Dans leur conception, les Initiateurs de ladite marche, les Responsables du Comité Laïc de Coordination, réclamaient une cause juste. Ce, par l'entremise d'une marche pacifique, sous l'accompagnement des prêtres et des religieux. «Je présente mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont dû perdre leurs filles et fils, lors de la journée du 31 décembre 2018. La démocratie, on ne va jamais nous l'arracher. Nous allons, sans doute, conduire notre beau pays vers la libération», a professé la présidente de l'UPR. Pour ce faire, elle a interpellé les uns et les autres, en martelant sur le fait que le pays est potentiellement riche, en tout état de cause, la misère n'a pas de place en RDC. « Je félicite, particulièrement, nos frères du Kivu, pour leur résistance aux ennemis de la RD. Congo. Notamment, ceux qui remuent ciel et terre dans le seul souci suicidaire de soustraire le pays de certains de ses territoires», a conclu Odette Babandoa, en lançant une alerte générale à tout le peuple d'asseoir l'amour et l'unité, en vue de protéger la patrie.