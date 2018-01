Congo-Kinshasa: Grand champion de Taekwondo - Agé de 10 ans, Michael Lupuku a gagné 6 précieuses médailles

«Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années», a écrit l'illustre Corneille dans son chef-d'œuvre intitulé «le Cid».

Les performances sportives du gamin Hilaire Lupuku Lula, alias Michael, dans la discipline de Taekwondo, ne cessent d'étonner ses proches, ses encadreurs et bien de fans des arts martiaux. Déjà six précieuses médailles dans son palmarès ! Ce petit prodige porte, présentement, la «Ceinture Rouge» et fait la grande fierté du «Club Lumière» que dirige Maître Jean Paul Koyalodi Okito'Lenga, lui-même «Ceinture Noire 4ème DAN». Un grand champion en Taekwondo est donc en gestation.

Quelle est la trajectoire de Michael Lupuku ?

Fils de papa Justin Lupuku Kasongo et de maman Nicole Ngalula Mwama, Michael a vu le jour un certain 1er mai 2007 à Bandalungwa, une des vingt-quatre communes de la Ville-Province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ce mignon garçon est actuellement élève, en sixième année primaire, à l'école Marie Stella, sise rue Kimvula n°178, toujours dans la commune de Bandalungwa. Dès l'âge de sept ans, Hilaire Lupuku Lula est inscrit au sein du «Club Lumière», à l'initiative de son père, à la fois Géomètre et Professeur en Physique et Dessins scientifiques au Collège Saint Michel de Bandal, en vue de lutter contre l'obésité, de mieux contrôler sa masse ou matière grasse en démesure.

«Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années»

Au cours de notre entretien, Michael nous a laissé entendre qu'il avait beaucoup de mal à courir avant de se lancer dans cette discipline sportive tirant ses origines de la République de Corée. A maintes reprises, il n'arrivait pas à gagner les épreuves auxquelles il participait. Aux côtés d'autres enfants, Michael s'entraine et travaille dur, depuis trois ans, dans l'enceinte de l'institut Bawoyo, situé sur la rue Mbindi au quartier Moulaert, à Bandalungwa. Dès lors, bien encadré par Maître Koyalodi, ce gamin a rapidement gravi les échelons, notamment au travers la passation de «Ceinture Blanche», «Ceinture Jaune», «Ceinture Orange»... , jusqu'à devenir, à ce jour, «Ceinture Rouge».

Brillante carrière sportive

Mais aujourd'hui, Hilaire Lupuku Lula arbore fièrement ses médailles obtenues aussi bien au combat qu'au moment de la passation de ceinture au Cercle français, à la Gombe. Il nous a fait l'honneur de palper du doigt ses médailles d'Or, notamment celle gagnée au combat face à un jeune Américain. Le petit Michael est déterminé à porter toujours haut le drapeau de son pays, la RDC, en faisant un jour partie des Léopards Taekwondo pour rafler d'autres médailles au niveau de l'Afrique Centrale, des Jeux Africains, des Jeux de la Francophonie, et même des Jeux Olympiques. Avec les encouragements de ses parents, des fervents catholiques, et de ses proches tels que maman Antoinette Tshete, Plamerdie, Rolande et Rose et, surtout, avec le soutien inconditionnel attendu du Gouvernement de son pays, par le biais du ministère des Sports et celui de la Jeunesse, ce jeune grand champion congolais fera bien des exploits et des merveilles, à l'instar du célèbre Judoka Français d'origine antillaise, en l'occurrence, Teddy Riner.

De blanc vêtu, le talentueux Michael envoie son adversaire en l'air sous le regard de Me Koyalodi

A l'âge adulte, Michael Lupuku envisage de se lancer dans le sponsoring du sport en général, et du Taekwondo en particulier. Aux millions de jeunes Congolais, le talentueux Hilaire Lupuku Lula a, enfin, adressé ce message pathétique : «Qu'ils pratiquent le sport de combat pour se défendre dans la vie et non pas pour faire du «Kuluna» (banditisme).» Pour contacter ce petit prodige, aspirant à la «Ceinture Noire», prière d'appeler au : +243 815197202 / +243 990228415. Le «Club Lumière» a pour devise : «Amour, Volonté, Discipline». Bon vent !