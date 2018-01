Congo-Kinshasa: Beni - Des épouses des militaires morts au front en colère !

Joséphine Laila, l'une d'elles précise que nombre des ces femmes sont venues des autres provinces du pays et n'ont pas des familles dans la ville de Beni qui pourraient éventuellement leur venir en aide. C'est ainsi qu'elles se livrent à la mendicité et à d'autres petits métiers à travers la ville pour survivre. D'autres encore se donnent à la prostitution et à la vente des stupéfiants pendant que d'autres survivent de la bonne foi des fidèles de leurs églises respectives. L'éducation de leurs enfants est sérieusement hypothéquée, poursuit-elle. Une femme, épouse d'un sergent avoue ne plus rien revoir son mari depuis le décès du Général Bauma duquel le défunt sergent serait garde du corps. Une autre épouse d'un autre sergent mort aux combats contre le M23 avec qui elle avait eu trois enfants dit être réduite à faire la bonne pour survivre.

Réclamant la paie de plus de deux ans d'arriérés de solde, une centaine d'épouses des militaires ont manifesté leur colère mercredi 3 janvier 2017 à Beni. Les manifestantes sont descendues dans les rues du Quartier PAIDA en direction de la mairie vers Beni. Elles réclamaient la solde de leurs époux morts sur la ligne de front. Tenez ! C'est depuis maintenant quelques jours que les militaires de la trente quatrième région militaire reçoivent leurs soldes. Selon les femmes en colère, seuls les militaires « vivants » reçoivent la solde. Devant cet état des choses, les femmes des militaires morts sur le champ de bataille ont décidé de manifester leur colère. A en croire les mêmes sources, elles seules ne savent plus supporter les charges de leurs ménages.

«Une centaine d'épouses militaires à la une. Elles réclament la solde de leurs maris décédés, il y a deux ou trois ans sur la ligne de front. Et pourtant, certaines d'entre elles se sont déjà remariées et ont perdu le statut de veuves. D'autres encore ont été victimes de la mauvaise foi de certains officiers».

