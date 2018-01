"Il est inopportun, malsain et inapproprié d'envoyer le peuple à la violence à un tel moment". C'est ce qu'a déclaré, de vive voix, le Ministre d'Etat, Ministre du Commerce Extérieur, Jean-Lucien Bussa Tongba, lors de son séjour dans la province du Sud-Ubangi, dans le cadre de la vaste campagne de sensibilisation sur la paix qu'il mène dans cette partie de la République Démocratique du Congo.

C'était pour lui l'occasion de rassurer sur l'effectivité de la tenue des élections crédibles et démocratiques en 2018. Partant, il en appelle à toutes les parties engagées à ce processus à s'employer pour sa réussite. Aussi, le Courant de Démocrates Rénovateurs, CDER, son parti politique, se dit prêt à relever le défi le moment venu, c'est-à-dire, en décembre prochain.

C'est par des honneurs militaires dignes de son rang et les ovations d'une masse innombrable que le Ministre d'Etat a été accueilli chez lui, dans la Province du Sud-Ubangi, avec toute sa famille. Objectif de cette descente sur la terre de ses aïeux, sensibiliser les congolais de ce coin du pays sur le maintien de la paix, mais aussi et surtout, sur la tenue, devenue irréversible, des élections en décembre prochain. Accompagné du Gouverneur de la province et des autorités politico administratives, le numéro Un du Commerce extérieur voudrait à ce que le Gouvernement, la CENI, le Parlement et les partenaires s'obligent à faire, chacun, son devoir pour ne pas manquer au rendez-vous électoral. "Si les élections n'ont pas été organisées à temps, c'est bien à cause des manœuvres dilatoires et des contestations sans fin des acteurs politiques", a-t-il affirmé substantiellement à ses interlocuteurs. Il en appelle donc à l'ultime sens de responsabilité, au calme, à la promotion de la paix afin que le Congo-Kinshasa, dans son ensemble, soit au rendez-vous de décembre 2018.

De l'aéroport de Gemena, capitale provinciale du Sud-Ubangi, là même où il a tenu son meeting, et dans toute la province, Jean-Lucien Bussa, appelé affectueusement «Mabeke ma sua», entendez le dos du Léopard, a fait de la sensibilisation des populations sur la tenue des élections crédibles et démocratiques en République Démocratique du Congo en 2018 son cheval de bataille. C'est, en effet, ce qui justifie son séjour dans la Province du Sud-Ubangi. Pour lui, l'heure est à présent aux élections démocratiques, conformément au calendrier électoral publié par la CENI. C'est le message fort et clair qu'il a lancé aux habitants de Gemena, à ceux du territoire de Budjala et à la population du secteur de Ndolo Liboko.

Alors que plusieurs compatriotes appellent à la violence au moment où l'accord politique a projeté les élections, et que le calendrier électoral a été publié pour que ces élections se tiennent le 23 décembre 2018, Jean-Lucien Bussa, pour sa part, continue de passer des messages de paix en direction du peuple congolais, désormais conscient de son nouvel essor. "Il y a eu un accord qui avait bien articulé un certain nombre de démarches pour parvenir aux élections", a-t-il rappelé. L'Autorité Morale du CDER en a profité pour renforcer le message de l'unité afin que tout le monde regarde dans une seule et même direction, celle des élections en 2018, mais aussi du développement. "Aujourd'hui, le destin commun de la population du Sud-Ubangi l'oblige à être uni et à pouvoir se battre pour placer leur province sur l'orbite de toutes celles qui se développent", a-t-il martelé.

En attendant les prochaines élections fixées au 23 décembre de cette année, le Ministre d'Etat appelle à la responsabilité de tous ceux qui vont concourir et compétir à ces joutes électorales et, surtout, à se préparer. "Le CDER, en ce qui le concerne, se prépare en conséquence et voit venir l'image d'une République Démocratique du Congo plus écarlate et axée sur son émergence à un horizon plus large", a-t-il conclu.