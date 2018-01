Tunisie: Grogne montante contre la hausse des prix

M. Youssef Chahed, chef du gouvernement, semble prendre à la légère la grogne montante contre la hausse des prix. Et il a tort, parce qu'il pourrait le regretter amèrement sous peu. Il a déclaré hier que les prix sont affichés dans les magasins et chez l'épicier plutôt que sur Facebook.

Oui, bien évidemment. Et les citoyens ressentent l'humiliation de chaque instant face à la hausse des prix précisément, dans les grandes surfaces, chez le boucher, le marchand de légumes et l'épicier du coin. Facebook n'est qu'une interface, mais la conscience commune se traduit en sentiments, ressentiment et colère. Et en actions et réactions bien loin d'être virtuelles.

D'abord les faits. L'année 2018 a commencé, d'emblée, avec une hausse douloureuse des prix, due à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de finances, c'est-à-dire aux choix gouvernementaux, voire parlementaires. Premières augmentations effectives, dès le 1er janvier à zéro heure, celles de l'essence et du gaz domestique. Et quand le prix de l'essence augmente, tout augmente, à commencer par le transport des denrées et des personnes. Puis il y a les augmentations de la TVA, englobant un large spectre de denrées et produits, des recharges téléphoniques, des matériaux de construction et de bien d'autres produits encore.

Du coup, l'atmosphère se vicie. Après les vœux télévisés du nouvel an présentés par M. Béji Caïd Essebsi, chef de l'Etat, M. Youssef Chahed, chef du gouvernement, donne une interview à la Chaîne nationale, le 1er janvier. Ici et là, le propos est généraliste. On évoque tout, hormis le pouvoir d'achat du citoyen. Et pour ce dernier ce sont des exercices routiniers de vœux qui frisent tantôt le non-événement.

Le secrétaire général de l'Ugtt, la puissante centrale syndicale, hausse le ton à son tour. M. Noureddine Taboubi se dit préoccupé par les informations faisant état de la hausse des prix des produits alimentaires et de première nécessité. Alerté et alarmé en écoutant la radio en allant vers un meeting à Jendouba, il appelle illico le ministre du Commerce, qui le rassure paraît-il.

La direction syndicale dans son ensemble fait part des mêmes préoccupations. Depuis quelques semaines en effet, M. Taboubi rue dans les brancards. Il dénonce volontiers «une classe politique incompétente» tant au pouvoir que dans l'opposition. L'Ugtt a bien mis au point et signé un accord avec le gouvernement portant sur la non-augmentation des prix des produits alimentaires et de consommation courante en 2018. La centrale syndicale ne veut guère être flouée, instrumentalisée ou démentie par les faits.

Côté gouvernement, on affirme mordicus s'en tenir audit accord. Mais, visiblement, les produits alimentaires et de consommation courante se limitent, du point de vue gouvernemental, aux pain, pâtes, café, thé et autres sous-produits connexes et apparentés. L'essence, le transport, les sucreries, les épices, les légumes, les féculents, les détergents, les matériaux de construction et d'usage courant en sont bannis. Parce que, cloîtrés dans leurs bureaux, coincés dans leurs préjugés, nos officiels et hauts responsables semblent s'en tenir aux standards de consommation courante de nos pères et grands-pères d'il y a quarante à cinquante ans.

Or, les besoins et les pratiques de consommation ont changé. L'essence est un produit de première nécessité, au même titre que le gaz. Les tissus, vêtements et chaussures le sont autant. L'augmentation de la TVA touche un large, très large éventail de produits. Le secteur immobilier connaît déjà un renchérissement des prix, au même titre que celui des voitures, fussent-elles populaires et petites cylindrées.

Visiblement, côté gouvernemental, il y a conjonction de trois fautes majeures, de casting, de timing et de communication. Les augmentations des prix fusent de partout, alors que le citoyen est déjà saigné à blanc et exsangue. On fait comme si de rien n'était. On redouble de déclarations fantaisistes, contradictoires, mal à propos et contre-productives.

Pourtant, le mois de janvier est réputé pour être socialement et politiquement chaud sous nos cieux, depuis des décennies.

C'est dire que la grogne contre la hausse des prix est légitime. Mais tout cela n'absout guère ceux des partis politiques et députés qui, bien qu'ayant voté la loi de finances, s'inscrivent désormais ardemment en porte-à-faux contre elle. Certains d'entre eux s'y exercent par pur opportunisme ou pour d'autres considérations de politique politicienne. D'autant plus que chacun s'avise désormais de glaner les sympathies à droite et à gauche à l'approche des élections municipales prévues pour le 6 mai prochain.

Un tour de table s'impose. Gouvernement, partis politiques et organisations syndicales doivent convenir des moyens de renverser la vapeur du cercle vicieux qui s'installe progressivement, avec ses conséquences imprévisibles. Et le plus tôt sera le mieux. Autrement, les jours du gouvernement dit d'union nationale sont comptés.