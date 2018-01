Tunisie: Vers la construction de deux barrages

Les objectifs dudit projet consistent notamment à couvrir les besoins (déficit prévu) du Grand-Tunis, du Sahel, du Cap Bon et de Sfax en eau potable à l'horizon 2030, à travers le stockage d'une partie des eaux de l'extrême nord, dans les barrages de Saida et Kalaâ Kébira en assurant leur transport aux stations de traitement. En plus, de la fourniture de quantités supplémentaires d'eau pour l'irrigation au Cap Bon et la constitution d'un stock de réserve en eau potable.

Transport de l'eau vers les lieux ciblés

Les composantes du projet ont été définies. Les deux barrages précités seront dotés de conduites sur une longueur de 72 km en vue du transport de l'eau ainsi que de 4 stations de pompage et 3 citernes qui seront intégrés dans le réseau en vue de garantir la distribution de l'eau dans le Grand-Tunis, le Cap Bon, le Sahel et Sfax.

La Bid va financer les composantes relatives aux ouvrages de transport de l'eau connectés aux deux barrages avec la mise en place d'un citerne, les ouvrages de transport de l'eau du barrage Saida avec acquisition et pose des conduites sur 25.6 km ainsi que l'acquisition et la pose d'autres conduites sur une longueur de 36.4 km. Les services techniques sont également à la charge de la même banque. Le coût du projet est de près de 599 MDT avec une participation de la Bid par un montant de 71.78 millions d'euros ou 210 MDT.

Ce projet d'envergure va contribuer à résoudre un problème qui se pose avec acuité dans les régions ciblées, en l'occurrence le manque d'eau notamment pendant les saisons de séchresse.

Déjà, notre pays a vécu plusieurs saisons pauvres en pluviométrie, ce qui a eu des impacts négatifs sur les activités agricoles et l'approvisionnement de la population en eau.

En plus des projets de dessalement des eaux de la mer, le gouvernement a jugé nécessaire de construire de nouveaux barrages capables de mobiliser les eaux provenant des pluies pour satisfaire les besoins en accroissement constant, vu le développement des activités agricoles et industrielles et la croissance de la population.