Tunisie: Immaturité ou mauvaise foi ?

Que disent les élus ?

Membre de la commission des finances, Leila Chettaoui (Machrou Tounès) a voté en faveur de la loi de finances. Aujourd'hui, elle assume son choix, même si elle admet que la situation est compliquée. «Au niveau de la commission des finances, nous avons tenté de limiter les dégâts et tout le monde sait que plusieurs articles ont été modifiés, s'explique-t-elle. Mais tout le monde sait également que le gouvernement est dos au mur, sa marge de manœuvre est réduite, il a des réformes à engager et il a besoin de ressources. C'est par sens des responsabilités que nous avons voté en faveur du texte».

La députée regrette, par ailleurs, que l'on cherche aujourd'hui à créer un chaos qui n'est salutaire pour personne. «Cette confusion risque d'éroder davantage la confiance en ce système politique. Cette incompréhension pourrait déboucher sur un vote sanction, antisystème lors des prochaines élections, un vote vers les extrêmes». Selon elle, cette confusion a été rendue possible en raison d'une «partitocratie» imposée par le système politique actuel. «Je crois qu'il faut aujourd'hui une vraie rupture avec ce système», dit-elle.

De son côté, le député de l'opposition Ghazi Chaouachi (Al-Tayar) dit être «étonné» de constater que certaines parties semblent découvrir les augmentations de prix. «Nous avons, en tant que parti d'opposition dit haut et fort que la loi de finances est une loi de mobilisation des ressources, sans véritable stratégie, et nous avons en toute logique, voté contre le projet», précise-t-il. Aujourd'hui, Al-Tayar ne s'insère pas dans cette vague populiste et ne fait pas appel à la rue. Selon le président du parti, le pays ne peut pas supporter une nouvelle explosion sociale. «Nous voyons bien qu'il y a une volonté de faire chuter le gouvernement Chahed, et je ne parle pas uniquement du Front Populaire, il y a à l'intérieur même de la coalition gouvernementale une volonté d'éjecter Youssef Chahed». Selon lui, la loi de finance est un prétexte pour des règlements de comptes politiques.

Pour lui, la guerre du pouvoir ne concerne pas le peuple. Son parti appelle cependant le gouvernement à prendre ses responsabilités et à former des propositions concrètes. «Hormis la loi de finances, le gouvernement peut encore agir sur la régulation des prix, la rationalisation des importations, la lutte contre les monopoles et le resserrement de l'étau autour de la contrebande», indique Chaouachi.