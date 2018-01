Tunisie: Le Haut Conseil à l'export décide vingt mesures

- L'augmentation du budget du Fonds de promotion des exportations à 40 milliards de dinars en 2018, 80 milliards de dinars en 2019 et 100 milliards de dinars en 2020 et la mise à disposition de 15 milliards de dinars pour régler les dossiers en instance.

- Offrir des incitations au niveau du marché africain : 70% pour la prospection, 60% pour le transport aérien et 50% pour le transport maritime ainsi que permettre aux entreprises d'avoir une subvention pour la première opération d'export

- La prise en charge par l'Etat de 50% des tranches de garantie des exportations à travers la Compagnie tunisienne d'assurance pour l'exportation (Cotunace) pour les exportations vers le marché africain, porté sur le budget du Fonds de garantie des risques d'export.

- Permettre aux entreprises nationales qui remportent de grands appels d'offres dans les pays africains de disposer des facilitations nécessaires dans les domaines de l'assurance, du financement et du change.

- La création de la Société foncière internationale (Sofit) pour exporter les expertises et les services nationaux dans le domaine de la promotion immobilière.

- La mise en place de programmes spéciaux de soutien aux filières exportatrices dans le cadre de contrats-programmes avec les organismes professionnels (textile, cuir et chaussure, pharmaceutique, agroalimentaire, technologies de l'information et de la communication, industrie mécanique et électrique).

L'élargissement des représentations commerciales, le développement de la logistique et le transport aérien :

- Le démarrage des travaux de réalisation du projet du port en eaux profondes à Enfidha et des quais n°8 et 9 au port de Radès et la mise à niveau de l'espace consacré au transport aérien des marchandises à l'aéroport de Tunis-Carthage.

- L'élargissement du réseau des représentations commerciales en Afrique subsaharienne (Guinée et Nigeria) et la création d'une représentation commerciale sur le marché polonais et la réouverture du bureau libyen.

- Soutenir la ligne maritime directe entre la Tunisie et la Russie et la création d'une ligne maritime directe en direction des marchés de l'Afrique de l'Ouest (Sénégal, Côte d'Ivoire et Bénin).

La facilitation des procédures et la promulgation des mesures y afférentes :

- La digitalisation de toutes les procédures d'export et d'import et l'inscription de tous les intervenants dans l'opération d'export dans le réseau TTN.

- La préparation d'un manuel de procédures d'export et des procédures douanières et portuaires.

- L'élargissement et la facilitation de l'octroi du statut d'agent économique agréé pour l'ensemble des intervenants dans l'opération d'export.

- Toutes les organisations et institutions intervenant dans l'export travaillent 7/7 jours.

- La restructuration de SOS Export et la mise en place de representations dans les principaux ports et aéroports ainsi qu'une ligne verte pour les exportateurs.

- L'exemption pour les conteneurs destinés à l'export de tous les coûts portuaires pour l'attente dépassant les 48 heurs pour les marchandises périssables et 72 heures pour le reste des marchandises.

- L'exemption pour les entreprises ayant des labels qualité et des échantillons de produits du paiement des procédures de contrôle technique à l'export et la réduction des délais.

- Le contrôle et le suivi de l'efficacité des procédures de commerce extérieur et des procédures douanières à travers les indicateurs de performance et la réactivation de l'unité de facilitation des procédures du commerce extérieur.

Intensification et coordination des manifestations de promotion des exportations :

- L'organisation de la journée nationale de l'export et la revivification du prix de la meilleure entreprise exportatrice ou participant à l'export

- La mise en place d'un programme de communication pour promouvoir l'image du produit «Made in Tunisia»

- La création d'un salon international pour les industries agroalimentaires et d'une plateforme électronique pour la promotion des produits de l'artisanat.