Mali: Affaire des déflatés de l'HUICOMA - Polémique autour de 2,1 milliards F.CFA

Sans s'essayer aux faux-fuyants, le ministre du Travail et de la Fonction publique ne cesse de clamer la bonne foi du gouvernement. Mais, Mme Diarra Racky Talla reconnait des cas d'irrégularités et de traitement illégal (doublons) dans la gestion des sous alloués.

Lors de la rencontre ayant réuni les travailleurs, les membres du gouvernement et les autorités politiques et administratives de la 2ème région administrative du Mali, l'on a soulevé d'autres vives discussions. Il s'agit d'une affaire de 2,1 milliards de francs offerts par l'ancien président ATT à ces mêmes travailleurs de l'HUICOMA. Donc, la question est aujourd'hui de savoir où est allée l'argent et quelle a été la clé de répartition et la gestion de cette enveloppe.

A la lumière des arguments avancés par le gouvernement à travers Mme le ministre du Travail et par et le collectif des ex-travailleurs de l'HUICOMA, force est de reconnaitre que la gestion de ce montant divise les deux parties.

