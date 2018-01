Ile Maurice: Fortes pluies - 43 interventions des pompiers entre 6 h et 11 h

De plus, il est recommandé de préparer un sac avec de la nourriture, de l'eau, des vêtements et des médicaments. Et de surtout avoir un téléphone sur soi pour pouvoir communiquer avec les services des urgences, telles que les pompiers et le SAMU.

Actuellement, 13 équipes sont à pied d'œuvre à travers l'île afin de venir en aide au public et mener diverses interventions. Toutes les casernes de pompiers sont mobilisées et sont en état d'alerte niveau 2.

Entre autres, à Cottage, Fond-du-Sac, Pamplemousses, Grand-Baie, Plaine-des-Papayes, Triolet, Barlow et Crève-cœur. À Port-Louis, un exercice a également eu lieu au tunnel du Caudan, ainsi qu'à Vallée-des-Prêtres et à Marie-Reine-de-la-Paix.

Les pompiers ont fort à faire depuis que les grosses pluies s'abattent sur le pays. Ce vendredi 5 janvier, soit entre 6 heures et 11 heures, ils ont effectué 43 interventions à travers le pays. 23 concernaient les accumulations d'eau dans les cours et le reste, des maisons complètement inondées.

