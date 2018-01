Afrique: Mohamed Salah, Ballon d'Or africain 2017

Par charité, on passera en revanche sous silence le onze de l'année à dominante nord-africaine choisi par les internautes : un 3-4-3 avec deux latéraux parmi les trois défenseurs et trois attaquants parmi les quatre milieux. Risible.

Les prix du Meilleur jeune joueur de l'année, remis au Zambien Patson Daka, et celui du club de l'année, remporté par le WAC Casablanca vainqueur de la Ligue des Champions, apparaissent en revanche plus conformes à la logique et à la valorisation de ses propres compétitions par la CAF.

La remise des autres récompenses à cette cérémonie du Ballon d'Or africain 2017 a réservé son lot de surprises. La moindre n'a pas été de voir le Cameroun, vainqueur de la CAN, rentrer complètement bredouille de ce gala, présenté par Didier Drogba et la Sud-Africaine Carol Tshabalala.

