Cote d'Ivoire: "Ateliers Pehouet" - Faire de l'art un centre d'intérêt pour changer les habitudes

Et d'ajouter : « Toute communauté qui se réunit, a toujours un centre d'intérêt qui est sa production ». Il s'agit précisément, à travers cette production, de ce qu'elle fait, comment elle se représente, quels sont ses idéaux au plan moral et physique. Cette production s'étend également sur le plan vestimentaire.

S'appuyant donc sur son exemple, il s'est dit qu'en ouvrant la "porte de lumière" aux plus jeunes, ils pourront se projeter plus loin que lui. A travers cette initiative, poursuit Soro Pehouet Patrick, il s'agit d'aller la rencontre des populations pour leur expliquer que si l'on met l'art au centre de tout ce qu'on fait, c'est le bonheur assuré.

C'est à ce prix, croit-il, que nous ferons un bond vers l'avant. Affirmant qu'on ne peut pas vivre sans l'art et que rien n'est impossible quand on fait de l'art, il explique ce que son ouverture à l'art lui a apporté. « Je suis parti de rien pour être là où je suis aujourd'hui. Et cela grâce à l'art », confie l'artiste qui est également Professeur certifié d'arts plastiques.

A travers le thème « L'art au service de la communauté », l'artiste plasticien Pehouet Soro semble vouloir attirer l'attention de la population sur l'importance de la prise en compte de nos valeurs culturelles et traditionnelles dans notre vécu quotidien. Pour lui, c'est le socle sur lequel nous devons tout construire, et même notre pensée, notre manière d'aborder la vie, l'environnement, nos relations avec les autres.

Le savoir-faire, le savoir-vivre, et le savoir-être constituent le triptyque qui soutient cette démarche qui vise à mettre les arts au service de la communauté. Selon Soro Pehouet, c'est d'ailleurs en s'appropriant ce triptyque qu'un artiste s'accomplit véritablement. « Sans l'un de ces savoirs, on n'est pas encore dans la philosophie de l'art », estime-t-il.

