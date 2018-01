Congo-Brazzaville: Voeux du corps diplomatique. Le président Denis Sassou N'Guesso propose la tenue d'un sommet mondial sur le terrorisme

Pour le chef de l'Etat congolais qui s'adressait, le 4 janvier, aux ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques accrédités dans son pays, lors des échanges de vœux de nouvel an, ce serait l'occasion pour la communauté internationale, « d'examiner les contours du terrorisme et proposer des réponses appropriées contre cette nébuleuse ».

Répondant à la doyenne du corps diplomatique, Marie Charlotte Fayanga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Centrafrique, qui venait d'exposer sur divers sujets, parmi lesquels le terrorisme, le président Denis Sassou N'Guesso a rappelé la dimension transfrontalière de ce fléau : « Le monde est menacé par un fléau qui, après son implantation dans d'autres continents, étend désormais ses tentacules en Afrique, renforçant ainsi sa dimension planétaire », a-t-il estimant impérieuse « la nécessité d'engager une concertation internationale ».

Outre la question du terrorisme international, le président de la République a évoqué la crise de l'économie mondiale et ses répercussions sur les pays en développement.

Dans le cas du Congo, e phase de négociations avec le Fonds monétaire international, Denis Sassou N'Guesso a insisté sur la mise en œuvre des mesures de redressement qui tiennent notamment à la réduction du train de vie de l'Etat : « Les mesures toucheront tous les segments concernés, en l'occurrence les institutions, l'administration et les entreprises ».

Sur l'accord du 23 décembre signé avec les rebelles en activité dans le département du Pool, le président de la République a salué les réactions positions du secrétaire général de l'Onu, et du président de la Commission de l'Union africaine.

Il en a rappelé les grandes lignes, à savoir qu'en plus du cessez-le-feu et de la cessation des hostilités, il s'agit de restaurer l'autorité de l'Etat, assurer la libre circulation des personnes, biens et services, réinstaller les populations déplacées dans leurs villages.

Cette situation n'a que trop duré a lancé en suite le chef de l'Etat qui a marqué sa volonté de voir toutes les opérations liées à la sortie de crise se dérouler dans « la plus grande transparence », de sorte que les partenaires du Congo l'accompagnent sur cette voie en toute confiance.

En dépit des préoccupations de politique intérieure, Denis Sassou N'Guesso a expliqué que le Congo poursuivra ses bons offices en Libye et dans la région des Grands Lacs, en même temps qu'il joindra ses efforts aux autres nations engagées dans la lutte pour le climat.