Congo-Brazzaville: Vœux de Nouvel An - La Communauté diplomatique soutient l'accord de Kinkala

« Protéger le Bassin du Congo, rappelons-le, c'est protéger le second poumon écologique du monde et le 4e réservoir de la biodiversité de la planète. En d'autres termes, le projet que vous portez est un projet vital pour l'humanité », a fait savoir l'ambassadrice de la République centrafricaine.

Encore, plus récemment, élu à la tête de la Conférence internationales sur la région des Grands Lacs, Denis Sassou N'Guesso a échangé à Brazzaville avec ses homologues Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo (RDC), et Joâo Laurenco de l'Angola, dans le cadre de la recherche de la solution à la situation qui prévaut en RDC.

« Nous osons croire, que le dialogue social, ouvert dans plusieurs secteurs avec les syndicats et les centrales syndicales, permettra de trouver des solutions idoines aux difficultés auxquelles font face les personnels de certaines entreprises et organismes d'Etat », a-t-elle souhaité.

Par ailleurs, au nom de la communauté diplomatique, elle a appelé les institutions internationales et les partenaires traditionnels du Congo à continuer à appuyer les efforts du gouvernement congolais pour venir en aide aux personnes déplacées et affectées, conformément au plan de réponse humanitaire lancé le 18 juillet 2017.

La situation du Pool fait partie des sujets (au plan national) évoqués par la doyenne du corps diplomatique, lors de la présentation des vœux de Nouvel An 2018 au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 4 janvier à Brazzaville. Selon la diplomate, les efforts significatifs et les intentions louables sont déployés par le gouvernement du Congo pour résoudre la situation d'insécurité dans ce département.

