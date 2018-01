Congo-Brazzaville: Accord de paix de Kinkala/ Elvis Okombi Tsalissan - « Ma réserve tient au fait que Ntoumi est un récidiviste »

Saluant l'accord signé le 23 décembre à Kinkala, entre le gouvernement et les représentants… Plus »

Nous présentons nos meilleurs vœux à tous les lecteurs de votre journal et tenons à exhorter les militants du Cosup et de « Po na Ekolo, Samu na Bwala » à ne pas fléchir dans le soutien au chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, dans le respect des valeurs qui caractérisent le centre politique.

Etant donné que nous sommes l'un des maillons de soutien du président de la République et tout en émettant nos réserves par rapport à cet accord, nous laissons la chance à M. Ntoumi et aux initiateurs de ce texte de nous prouver que le Révérend est un homme de paix.

Nous sommes surpris qu'au lieu de l'arrêter et de le présenter à la justice pour qu'il réponde de ses crimes, c'est un accord de paix qui est signé, à la place, entre le gouvernement et ses représentants.

Comment appréciez- vous l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités signé entre le gouvernement et les représentants du pasteur Ntoumi, le 23 décembre dernier à Kinkala ?

En effet, le comité directeur de « Po na Ekolo, Samu na Bwala » sera convoqué en session ordinaire la semaine prochaine. Au cours de ces retrouvailles, nous allons adopter un nouveau programme d'activités dans lequel nous mettrons un accent particulier sur l'encadrement des jeunes et la culture entrepreneuriale pendant cette période de crise économique et financière.

Je tiens à vous dire que si notre mouvement n'organise plus d'activités, c'est parce que le contexte politique a changé. Si hier nous faisions de la mobilisation pour défendre un certain nombre de valeurs, aujourd'hui, il est question de recadrer l'action de ce mouvement en y incluant d'autres objectifs.

On n'entend plus parler du Conseil supérieur du centre. Que se passe-t-il ?

Dans une interview exclusive accordée aux Dépêches de Brazzaville, le président du Conseil supérieur du centre (Cosup) et coordonnateur national de « Po na Ekolo, Samu na Bwala », Elvis Girel Tsalissan Okombi, a déclaré qu'il émet des réserves sur l'accord de paix signé le 23 décembre 2017, à Kinkala, entre le gouvernement et les représentants de Frédéric Bintsamou, alias pasteur Ntoumi, au motif que ce dernier est un récidiviste. Elvis Okombi a mis à profit cet entretien pour confirmer son soutien au président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

