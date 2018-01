Guinée Equatoriale: Des zones d'ombre autour du prétendu coup d'Etat déjoué

Le Ministre de l'intérieur, de la Sécurité, chargé de la Décentralisation et du… Plus »

Une semaine plus tôt, le Cameroun voisin avait déjà arrêté une quarantaine d'hommes armés, dans la localité de Kiyosi à la frontière équato-guinéenne. Le porte-parole du gouvernement nous a confirmé qu'il s'agissait également de mercenaires tchadiens, centrafricains, camerounais et équato-guinéens.

Un des mercenaires aurait été tué et les autres se seraient dispersés dans les forêts environnantes. D'après le ministre de la Sécurité, ces hommes seraient Tchadiens, Soudanais et Centrafricains et travailleraient pour des partis de l'opposition radicale.

Mercredi, les autorités guinéennes ont affirmé à la radio nationale avoir déjoué une tentative de coup d'Etat. Des affrontements auraient eu lieu entre les forces de sécurité guinéennes et des mercenaires, près des frontières avec le Cameroun et le Gabon.

C'est toujours le flou en Guinée équatoriale après l'annonce par les autorités d'un coup d'Etat déjoué. Le gouvernement accuse des « mercenaires étrangers » d'avoir tenté de déstabiliser le régime du président Teodoro Obiang Nguema. Des recherches sont en cours dans tout le pays, selon un haut responsable. Et ce jeudi, l'ONU a annoncé l'envoi d'un émissaire spécial pour tenter d'y voir plus clair.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.