Cameroun: Miss Cameroun 2018 - Une finaliste réclame 30 millions Fcfa au Comica

Une fois encore, le torchon brûle entre le Comité d'organisation de Miss Cameroun (Comica) et ses filles. A peine la cérémonie de couronnement de la miss 2018 achevée que des dénonciations et réclamations se font déjà entendre. Il s'agit de la candidate et finaliste Caroline Biloa Kounou, qui met de nouveau le Comica sur le banc des accusés.

Cette deuxième dauphine de la région du Centre, qui affirme avoir frauduleusement été écartée du top 12 de ce concours national de beauté le 30 décembre dernier, exige à l'équipe conduite par Ingrid Solange Amougou une indemnisation de 30 millions Fcfa.

En effet, selon la sommation servie le 03 janvier dernier par Me Georges Fleurik Essimi Zibi, conseil de Caroline Biloa Kounou à Ingrid Solange Amougou, Claude Abate et Ebenezer Mah, respectivement président du jury et huissier instrumentaire de ce concours, on apprend que la candidate arborant le brassard 20 n'a pas été avisée par les membres du Comica dans les vestiaires de sa sélection dans le top 12.

A la suite de ce manquement, elle sera alors « mesquinement » remplacée par une autre candidate, Loriane Fokou (brassard n°19), dont le numéro n'a pourtant pas été appelé par le président du jury. Cette candidate qui dit avoir perdu les chances de remporter la couronne demande réparation en application des dispositions de l'article 24 du code de conduite de l'élection Miss Cameroun 2018.

Des accusations que la présidente du Comica rejette en bloc. Selon Ingrid Solange Amougou, lors de la finale de miss Cameroun 2018 qui s'est déroulée samedi dernier à Yaoundé, tous les numéros ont été appelés. « Elle aurait dû monter sur le podium après lecture de son nom.

Elle était discrète ou alors, elle avait déjà préparé son coup, car si elle demande 30 millions Fcfa, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les autres candidates affirment d'ailleurs qu'après son retour de la scène, elle s'est déshabillée et s'est plongée dans son téléphone ».

Explications qui n'arrangent pas une source proche de la candidate malheureuse, pour qui les vestiaires où se trouvaient les finalistes n'ont pas de télévision et ne sont pas sonorisés. « La fraude est avérée ! Si vous visionnez à nouveau la cérémonie, vous verrez que les 12 finalistes étaient tenues par la main et conduites sur le podium.

Il n'était pas de la responsabilité de [notre] candidate de s'amener toute seule», explique notre informateur. Cette même source menace qu'au-delà des délais de réponses fixés au Comica, l'on pourrait arriver à l'annulation de cette édition de Miss Cameroun.

Des situations conflictuelles comme celle-ci, le Comica en a l'habitude. On a en date la destitution de la Miss 2017, Julie Cheugueu Nguimfack, quatre mois seulement après son couronnement pour indiscipline aggravée, insubordination, indisponibilité et violation grave et répétée du code de conduite des miss.

Elle sera remplacée par la quatrième dauphine, Michèle Ange Sandra Minkata Akomo, parce que la première dauphine Audrey Aboula va démissionner par réseaux sociaux interposés, tandis que les deuxième et troisième marqueront leur indisponibilité de participer aux activités, expliquera le Comica.

Pour mieux illustrer ces différentes dénonciations, Audrey Aboula a étalé tous ses déboires dans un ouvrage paru récemment aux éditions Muntu : « Une dauphine dans un monde de requins. Mon chemin de croix à la quête de la couronne Miss Cameroun ».