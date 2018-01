Le Secrétariat politique exécutif (Spe) de l'Alliance des forces de progrès (Afp) s'est réuni, hier, sous la présidence du secrétaire général Moustapha Niasse pour examiner la situation nationale et la vie du parti. Il salue la pertinence du message du Chef de l'Etat

Selon le communiqué publié à l'issue de la réunion, le Spe s'est tout d'abord incliné devant la mémoire du ministre Mamoudou Touré, homme de bien qui avait le culte du beau et portait au plus haut point les valeurs fondatrices de notre culture et de notre Nation. Selon le Spe qui a prié pour le repos de son âme, il était «un patriote intransigeant sur les principes ; il était toujours égal à lui-même, dans ses responsabilités d'Etat comme dans son engagement citoyen, au service de son peuple et de son pays».

Concernant la situation nationale, le Secrétariat politique exécutif a salué la pertinence et la clarté du message du Président Macky Sall à l'occasion du nouvel an. «Ce message cohérent et structuré autour des préoccupations des populations, traduites en projets chiffrés et datés, est l'expression d'une volonté partagée d'aller vers le progrès, dans un contexte international où les données évoluent rapidement», ajoute le document.

Pour les progressistes, il ne sied guère de faire la fine bouche avec un taux de croissance de 6,8 %, dans un environnement international pas toujours favorable. «Qu'ils s'agisse des infrastructures, de l'éducation, de la santé, de l'emploi des jeunes, du Pudc, du Puma, de la Cmu ou des Bourses de sécurité familiale, la même volonté de réaliser un développement concerté s'exprime en mouvement, au grand dam des néo-nihilistes.

La décision, prise il y a quelques jours, d'instituer l'attribution de bourses de stage aux jeunes confirme cette réalité», ajoute l'Afp. Le Spe adresse ses vives félicitations au Chef de l'Etat et au gouvernement pour l'exécution de projets porteurs de progrès dans les zones urbaines comme périurbaines et dans le monde rural. Selon le parti allié, à l'heure des choix, les populations concernées, particulièrement les plus vulnérables, meubleront démocratiquement les postes à pourvoir, à tous les échelons, dans un climat où la sérénité devrait primer.

Sur l'appel au dialogue, après avoir fait des concessions remarquables, notamment avec le choix du facilitateur, l'ambassadeur Saïdou Nourou Bâ, le Président Macky Sall donne des gages de détermination et de sincérité, pour un Sénégal de paix et d'unité, soulignent les progressistes. Ils l'encouragent dans cette quête salutaire pour notre pays et l'assure de son soutien total tout en la préservation de la paix et de la sécurité au Sénégal.

Par ailleurs, le Secrétariat politique exécutif a validé la programmation proposée par la Coordination des sept Commissions permanentes créées par le secrétaire général autour de l'animation du parti.