L'Indice harmonisé des prix à la consommation du mois de novembre2017 a connu une baisse de 1,1 %, indique une note de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Ce léger repli est lié à la diminution des prix des services de « communication » et des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », précise la même source.

L'Ansd note que les services de « communication » ont chuté de 3,5 % sous l'effet d'une diminution des coûts de la communication téléphonique (-4,0 %), avec la recrudescence des offres de bonus de crédit durant les fêtes religieuses.

Il en est de même pour les prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » qui se sont repliés de 2,6 % en rythme mensuel sous l'effet d'une baisse de ceux des poissons frais (-14,4 %), des pains (-9,0 %), des tubercules et plantains (-5,8 %), des autres produits frais de mer ou de fleuve (-2,8 %) ainsi que de la viande de bœuf (-1,1 %).

Toutefois, précise l'Ansd dans sa note de ce mois sur l'indice harmonisé des prix à la consommation, le regain des prix des légumes frais en fruits ou racines (+7,1 %), des légumes frais en feuilles (+5,6 %) et des agrumes (+4,3 %), a amoindri la réduction des prix des produits alimentaires. Les prix des services de « l'enseignement », de « loisirs et culture » et de « restaurants et hôtels », ainsi que des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » sont demeurés stables en novembre 2017.

Les prix des services de « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles », de « biens et services divers », ainsi que de « transport » sont également restés stables en rythme mensuel. Les prix des « articles d'habillement et chaussures » se sont appréciés de 0,1 % en rapport avec le renchérissement des tissus d'habillement (+0,2 %).

Les prix des « boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » ont augmenté de 0,4 %, en raison du rebond des prix de l'alcool de bouche (+1,0 %) et des tabacs et stupéfiants (+0,4 %). Le relèvement des prix des services de « santé » de 0,4 % en novembre 2017 provient du renchérissement des médicaments traditionnels (+6,5 %).