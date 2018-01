Sénégal: Publication sur le génocide rwandais - Astou Fall explique le traitement juridictionnel dans un livre

La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor du Bénin lance sur le… Plus »

Aujourd'hui, la réconciliation nationale est enclenchée. Les Rwandais continuent de panser les plaies de ces crimes odieux. Plus de 20 ans après l'un des pires carnages de l'histoire de l'humanité, le pays est aujourd'hui plus que soudé et est devenu un modèle de développement en Afrique.

C'est après ces crimes commis entre avril et juin 1994 que les Nations-Unies ont mis en place le tribunal pénal international pour le Rwanda. L'objectif de cette Cour était, d'après l'auteur de l'ouvrage, « de juger les principaux responsables, c'est-à-dire les commanditaires du génocide ». Selon elle, le but de ce tribunal n'était pas de poursuivre tous les auteurs, mais seulement les commanditaires.

Dans son ouvrage, Mlle Astou Fall est revenue sur la genèse du génocide au Rwanda. Selon elle, ce n'est pas l'attentat perpétré le 6 avril 1994 contre l'avion de Juvénal Habyarimana, alors président du Rwanda, qui est la cause principale du dernier génocide du 20ème siècle. Celui-ci, explique-t-elle, est la « cause de plusieurs crimes perpétrés au Rwanda depuis 1960 ».

Dans un ouvrage intitulé : « Le traitement juridictionnel du crime de génocide et des crimes contre l'humanité », Mlle Astou Fall, Docteur en droit de l'Université d'Auvergne (France), explique comment la communauté internationale et le gouvernement d'unité nationale du Rwanda ont pu traiter, de manière juridique, ces crimes contre l'humanité. Elle aborde dans le livre l'aspect social du génocide.

