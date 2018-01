Sénégal: Etablissements scolaires et universitaires - Birima Ndiaye reconduit à la tête du syndicat

La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor du Bénin lance sur le… Plus »

Ce secrétaire général réélu pour cinq ans, est revenu largement sur son bilan, mettant en exergue ses projets et perspectives qui consistent à améliorer les conditions de vie et de travail de ses militants. Il convient de rappeler que le thème de ce congrès était axé sur « le rôle du syndicat dans la réforme de l'enseignement supérieur ».

Quant à Birima Ndiaye, il a placé son troisième mandat sous le signe du rassemblement et du respect. « Nous voulons que tous les militants participent au combat, je vais servir les travailleurs, en défendant leur cause ».

Des militants et sympathisants, issus des différentes centrales syndicales des universités publiques et privées du Sénégal, ont communié avec leurs responsables et ont bien apprécié leur décision unanime de donner un troisième mandat à Birima Ndiaye, un responsable syndical rompu à la tâche, résolument engagé à défendre les travailleurs, sur tous les plans et à tous les niveaux.

