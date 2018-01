Sénégal: Saison lutte 2016-2017 - Les inconditionnels encore sevrés de chocs de titans

La saison 2016-2017 de lutte, a été un véritable fiasco pour les ténors de l'arène nationale. Ce fut tout simplement la déception.

La saison 2016-2017 s'annonçait explosive ! En effet, ténors et promoteurs semblaient avoir surmonté la « crise » qui sévissait dans l'arène depuis deux ans. La preuve, des combats de choc avaient été ficelés en l'espace d'un mois par le jeune promoteur Assane Ndiaye et il ne comptait pas s'en arrêter là.

D'autres match-maker aussi négociaient en douce pour agrémenter leur saison. Bombadier-Eumeu Séne, Papa Sow-Ama Baldé, Gouye Gui-Boy Niang 2, Gris 2-Pakala, Modou Anta-Zarko entre autres, c'est ce qui attendait les inconditionnels sevrés de chocs de titan lors de la saison 2015-2016.

Malheureusement, ces derniers ont vécu une grosse déception cette année. En fait, reporté pour une première fois à cause du drame survenu au stade Demba Diop le 15 juillet dernier, le combat ModouLô-Lac 2 devait avoir lieu le 29 octobre dernier.

Seulement, en visite, au stade Demba Diop pour constater l'état des travaux de réfection, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouye Ndiaye, avait confirmé que cette infrastructure ne pourrait pas accueillir le grand combat. Et depuis lors, le promoteur Pape Abdou Fall cherche une bonne date pour organiser cet événement tant attendu par les supporters des deux camps.

La question du cachet

L'autre promoteur, Assane Ndiaye, risque aussi de perdre ses sous, s'il ne trouve pas vite des dates pour les chocs Bombardier-Eumeu Sène et Ama Baldé-Papa Sow.

D'ailleurs la tenue du combat royal entre Bombardier (actuel roi des arènes) et Eumeu Sène reste un véritable problème pour le patron de Baol Production.

Ficelé depuis le 9 septembre 2016, le combat devait avoir lieu le 4 avril 2017, avant d'être reporté jusqu'au 21 mai à cause d'un problème de régularisation au niveau du Comité national de gestion de la lutte (Cng).

A cause du drame survenu au stade Demba Diop le 15 juillet dernier, le promoteur avait décidé de décaler le combat jusqu'au mois de décembre 2017 plus précisément le 25 après discussions avec les deux camps.

Le collaborateur du promoteur, Assane Ndiaye, avait par contre fait une sortie récemment pour annoncer que le combat royal n'aura plus lieu le 25 décembre. D'après lui, ce énième report est lié aux difficultés de renouveler à temps les licences.

Selon certaines indiscrétions, les reports sont dus à un manque de sponsors, d'argent et de communication. Pour un duel monté le 9 septembre 2016, la préparation des deux ténors va donc durer un an et plus.

Elle dépasse de loin celle qui avait opposé Modou Lô à Eumeu Sène, le 31 janvier 2014 et qui avait duré un an et 20 jours. Une situation qui a poussé l'actuel Roi des arènes, Bombardier, à vivre une 3ème saison blanche.

En réalité, le problème de fond reste la sempiternelle question du cachet. Certains promoteurs ont bien ficelé de grandes affiches, dans l'espoir de faire de bonnes affaires cette saison.

Seulement, ont-ils les moyens, sans l'accompagnement des sponsors, de matérialiser ce souhait ? Les ténors sont-ils prêts à prendre en compte la conjoncture dans l'arène, marquée par le retrait des bailleurs de la lutte et revoir leurs prétentions financières à la baisse ? Rien n'est moins sûr.