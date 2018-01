Sénégal: Soutien à l'agriculture - L'Italie octroie 110 unités de production

Le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural a réceptionné, hier, un important lot d'équipements agricoles, fruit du partenariat entre notre pays et l'Italie. La cérémonie a été présidée par Dr Papa Abdoulaye Seck et Angelino Alfano, chef de la diplomatie italienne.

L'Italie a doté le Sénégal d'un important lot d'équipements agricoles. Il est composé de 10 tracteurs, 50 motoculteurs et 50 décortiqueuses-batteuses. La cérémonie de réception s'est déroulée hier, au Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, en présence du ministre Papa Abdoulaye Seck et le chef de la diplomatie italienne, Angelino Alfano.

Cette cérémonie a servi de tribune à M. Seck pour exposer à son hôte la vision du chef de l'Etat pour ce secteur. « Au Sénégal, on se base sur la vision du président Macky Sall pour construire une agriculture. Pour lui, il faut une transformation profonde de l'agriculture. Ce qui signifie tout mettre en œuvre pour qu'elle connaisse une véritable métamorphose », a expliqué Papa Abdoulaye Seck.

Ce qui va, à son avis, faire en sorte que l'agriculture soit une force motrice pour l'avènement d'un Sénégal émergent. Il a affirmé que pour arriver à ce résultat, il faut viser deux objectifs majeurs : reconquérir le marché intérieur fortement affecté par l'importation de certains produits et tirer profit de la mondialisation car « nous sommes dans un monde ouvert ». Il n'a pas manqué de louer les performances de notre agriculture depuis l'avènement du président Macky Sall.

« Le Sénégal est dans une excellente dynamique parce que les statistiques montrent qu'en cinq ans, la production agricole a plus que doublé. Et elle se diversifie également, s'améliore du point de vue de la qualité. Ce qui nous fait penser qu'en continuant à accélérer, l'agriculture sénégalaise va encore être en mouvement assez fort et soutenu », a-t-il dit, ajoutant qu'elle est en « bonne santé » et se « bonifie au quotidien ».

« L'Italie y a contribué conséquemment », a souligné le ministre de l'Agriculture. Le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Angelino Alfano, reçu en audience par le président de la République, dit avoir constaté l'importance que le gouvernement accorde à l'agriculture.

Il a assuré les autorités sénégalaises du soutien de l'Italie. « Nos interventions visent le développement agricole et les rendements.

Votre objectif est également le nôtre. Votre but stratégique est aussi le nôtre. L'Italie est à vos côtés », a déclaré M. Alfano. Il a indiqué que son pays dispose de technologies qu'il compte mettre à la disposition du Sénégal afin qu'il développe et modernise son agriculture.

Angelino Alfano a rappelé que notre pays dispose de terres fertiles, du soleil, de ressources humaines. « Nous souhaitons vous aider à mieux utiliser ce que vous possédez », a-t-il dit. Angelino Alfano a réitéré le souhait et le désir de son pays de réaliser « quelque chose ensemble avec le Sénégal ». « L'Afrique est une priorité pour l'Italie. Le Sénégal est la priorité des priorités », a-t-il affirmé.

Un centre de documentation et d'archivage pour le ministère de l'Agriculture

En dehors du lot d'équipements, l'Italie a doté le ministère de l'Agriculture d'une salle d'archivage et d'un centre de documentation dans le cadre du Programme agricole Italie-Sénégal (Pais). Le coût est de 28 millions de FCfa hors appui institutionnel.

Selon Fatoumata Bèye Dia, ce système d'archivage a permis de collecter et de centraliser le fonds documentaire du département jusqu'ici dispersé dans diverses structures.

Ce centre, a-t-elle expliqué, permet une bonne traçabilité, l'accessibilité, la sécurité, l'instantanéité et la fluidité de l'information agricole. Il permet aussi un accès aux outils de décision, allège le volume de travail du personnel, a ajouté Mme Dia. Pour Papa Abdoulaye Seck, ce centre est un acte important dans la coopération entre le Sénégal et l'Italie.

Il doit, à son avis, permettre une vue globale et synthétique des activités agricoles du Sénégal. « C'est un outil de planification stratégique et d'aide à la prise de décisions », a commenté le ministre qui a exprimé sa gratitude à l'Italie.