Sénégal: Oumar Sall, producteur du film « Félicité » - « Le Sénégal dispose d'une référence cinématographique forte »

Dans le cadre du programme « Sunu Cinéma », le film à succès d'Alain Gomis, « Félicité », a été publiquement projeté récemment à Petit Mbao. Beaucoup de cinéphiles ont ainsi, pour la première fois, regardé ce chef-d'œuvre, lauréat de l'Etalon d'Or du Fespaco 2017, produit par Oumar Sall de Cinécap.

L'Union européenne a récemment initié un programme intitulé « Sunu Cinéma », en relation avec la structure Cinécap. Des séances de projections de films ont lieu dans beaucoup de communes de Dakar.

C'est dans ce cadre que s'est inscrit la séance de projection du film « Félicité » d'Alain Gomis à la place publique de Petit Mbao où un imposant écran a été installé et un public nombreux a pu suivre avec intérêt ce film qui a connu un succès retentissant à travers le monde.

L'instant a été un moment de communion dans ce quartier populaire de la banlieue, choisi par la structure que dirige Moussa Touré, dans cette dynamique de promotion du cinéma africain.

Oumar Sall, directeur de Cinécap, qui a en charge le volet Formation destiné à aider les jeunes cinéastes sénégalais à produire de scénarii de qualité, et par ailleurs producteur du film « Félicité » d'Alain Gomis, a estimé que cette initiative permet d'inciter la jeunesse à s'intéresser au cinéma sénégalais voire africain.

Il est convaincu que le Sénégal dispose déjà de références cinématographiques fortes incarnées par de grands cinéastes de la trempe d'Ousmane Sembène, Djibril Diop Mambéty, etc. « Aujourd'hui, des cinéastes comme Moussa Touré tiennent le flambeau en réalisant de belles choses à travers le monde et qui sont très appréciées de tous », a-t-il soutenu.

« Le cinéma sénégalais se porte bien et moi je suis bien placé pour le dire car j'ai produit les deux Etalons du pays avec «Félicité» d'Alain Gomis.

Aujourd'hui, nous sommes aux Oscars qui représentent la plus grande manifestation cinématographique du monde qui datent de 1929 », a-t-il avancé. Oumar Sall pense que les décideurs doivent faire davantage d'efforts pour le cinéma qui, poursuit-il, au-delà d'un simple divertissement, est une économie, une industrie.

« On ne peut pas développer un pays sans sa culture et le cinéma est un des plus grands piliers de la culture », a-t-il déclaré. Responsable du cinéma à l'Institut français, Moustapha Samb a souligné que l'un des volets du projet est de renforcer les capacités de quinze jeunes cinéastes qui avaient proposé un projet de film au niveau du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica) et qui n'avaient pas abouti pour la simple raison que le scénario n'était pas puissant. « Le projet rebondit sur ces films et les professionnalise afin qu'ils soient éligibles au prochain appel du Fopica », a-t-il révélé.