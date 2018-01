Angola: La TPA clarifie les raisons de la résiliation contractuelle avec Westside/Semba

Luanda — Le Conseil d'administration de la Télévision publique angolaise (TPA) a clarifié vendredi les raisons qui ont conduit à la rupture de la relation contractuelle avec WestSide / Semba, en réponse aux déclarations "déplacées". qui se sont multipliées ces derniers jours.

Dans une déclaration, la TPA indique que concernant le contrat de gestion signé pour l'exploitation de la chaine 2 de la TPA sont à la base des insinuations qui peuvent confondre l'opinion publique, raison pour laquelle la TPA a donc décidé de clarifier les raisons de la résiliation.

Le Conseil d'administration rappelle que les relations entre LA TPA et WestSide / Semba ont été établies depuis 2007, soit directement, soit via le ministère de la Communication sociale, et plus tard par le dissout Grecima.

Selon le document, les paiements à WestSide / Semba ont donc été effectués à partir de diverses sources, notamment les deux entités (ministère de la Communication sociale et Grecima).

Selon les contrats auxquels le Conseil d'Administration a eu accès, signés entre WestSide / Semba, la TPA et le Ministère de la Communication Sociale et renouvelés en 2014, le total des paiements par an effectués par l'Etat à ces entreprises privées s'élevait à 17 millions 580 mille dollars américains.

En outre, la TPA était tenue de payer pour la fourniture d'autres services et coûts opérationnels et d'exploitation, y compris le salaire de ses employés, mis à la disposition de ces sociétés privées et la location de moyens.

Dans le communiqué, il est également allégué que, sans figurer dans l'accord, la WestSide a depuis plusieurs années un studio moderne de 1 200 mètres carrés vierge, pour exploitation par la Semba, entièrement équipé, avec la dernière technologie, sans qu'elle ait effectué un paiement.

De même, et prétendument sous le couvert dudit contrat, selon la note, la Semba a bénéficié pendant un temps considérable des installations d'un studio de 400 m² du Centre de production de Camama, sans aucun coût pour sa comptabilité.

La WestSide / Semba a également occupé, sans aucun frais de location, l'amphithéâtre de la Radio Nationale d'Angola, où il a installé le studio pour commencer les émissions de la TPA 2, ajoutant que la station de télévision a toujours assumé ses obligations, malgré le caractère abusif des contrats concernés".

L'une des clauses du lien à la TPA 2, renforce le Conseil d'Administration, obligeait l'Etat à attribuer la Chaine 2 à la WestSide Investments SA, par accord direct, en cas de privatisation de celle-ci.

D'autre part, la programmation offerte aux téléspectateurs par la Chaine 2 comme la TPA Internationale avait de qualité hautement douteuse, étant cible de critiques et réclamations de deux secteurs de la société en Angola comme dans la diaspora.

Le Conseil de la télévision publique de l'Angola a dit que, pour toutes ces raisons, l'État a décidé d'annuler les contrats, clairement nuisibles, signés avec les deux entreprises en question, pour défendre les intérêts des contribuables et de la société en général.