Angola: La section Cubango / Bié pourrait être conclue dans 10 jours

"Sur l'évolution du ravin, nous avons décidé de détourner la route sur 11 kilomètres de route, car en arrêtant le ravin, on pourrait dépenser plus que faire une nouvelle section", a-t-il expliqué.

Bento Francisco Xavier a reconnu que la section alternative endommagée par des pluies constantes empêche la circulation des personnes et biens, alors que la même relie les Républiques de la Namibie, du Botswana et d'autres pays voisins, étant d'intérêt socio-économique par la route EN140.

Pour constater l'avancement des travaux, les vice-gouverneurs pour le secteur technique et des infrastructures de Cuando Cubango, Bento Francisco Xavier, et de Bié, José Fernando Tchatuvela, se sont déplacé sur place et ont confirmé que pendant 10 jours, la section routière sera en bonnes conditions pour la circulation des personnes et biens.

