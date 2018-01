TogoCom a son chef

En mettant sur pied une telle holding, l'Etat togolais entend transformer et remettre à niveau le groupe Togo Telecom, processus entamé depuis 2015. En fin de compte, il est prévu d'adapter le groupe constitué de TogoTelecom, en charge du réseau fixe et Togo Cellulaire qui s'occupe réseau mobile, aux défis actuels dans le secteur des télécommunications.

Avec ce nouveau pas franchi, on peut dire que le gouvernement togolais donne presque complètement corps aux aspirations affichées depuis le 13 juillet 2017, avec l'adoption du décret portant création, attributions, organisation et transfert d'actifs à la société holding togolaise des communications électroniques TogoCom.

