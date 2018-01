Cote d'Ivoire: Ballon d'Or africain 2017 - Drogba se réjouit de cette aventure de Maitre de cérémonie !

Dans ce message à la Sud-africaine, l'ex-capitaine de la sélection ivoirienne n'a pas manqué de congratuler le lauréat du Ballon d'Or africain 2017

L'international ivoirien Didier Drogba a co-présenté la cérémonie de distinction du Ballon d'Or 2017 le jeudi 4 janvier 2018, à Accra, la capitale ghanéenne, aux côtés de la journaliste Sud-africaine Carol Tshabalala.

Cette belle aventure, le joueur s'en est réjoui. Via Tweeter, Drogba a d'ailleurs exprimé sa reconnaissance à la journaliste qui y a mis son professionnalisme.

« What an adventure !! Thanks a lot Carol. This wouldn't have been possible without your professionalism and your energy !! », a écrit Drogba, pour ainsi dire en français, Quelle aventure !! Merci beaucoup Carol. Cela n'aurait pas été possible sans ton professionnalisme et ton énergie.

Dans ce message à la Sud-africaine, l'ex-capitaine de la sélection ivoirienne n'a pas manqué de congratuler le lauréat du Ballon d'Or africain 2017, l'Egyptien Mohamed Salah. « Félicitations pour avoir rejoint cette prestigieuse liste » des sacres de ce prix de la CAF.