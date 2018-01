Cote d'Ivoire: Initiation à l'usage des TIC - L'ANSUT BlogCamp lance une caravane à travers le pays

L'ANSUT BlogCamp est un projet né de la collaboration entre l'Ansut et l'Unb-Ci, le 28 juin 2017.

« Les Tics pour l'autonomisation de nos communautés ». Tel est le thème retenu par l'ANSUT BlogCamp qui a procédé au lancement officiel de sa caravane d'initiation à l'usage des Tic à travers des villes de la Côte d'Ivoire. A cette occasion, les deux parties prenantes ont expliqué le bien fondé au foyer des jeunes de Yopougon, à Abidjan.

Après le lancement, la caravane d'initiation va parcourir Ferkessédougou (08 Janvier 2018), Béoumi (11 janvier 2018), Daoukro (15 janvier 2018), Daloa (18 janvier 2018) et finira sa course à San Pedro (22 janvier 2018).

A travers cette rencontre avec les jeunes, l'ANSUT BlogCamp veut amener cette frange de la population à comprendre que la transformation digitale ne peut se faire sans elle. « La transformation numérique de nos communautés ne peut se faire sans la jeunesse », a insisté le directeur général de l'Agence nationale du service universel des Télécommunications / TIC (Ansut), M. Soro-Kipeya Euloge.

Il a aussi indiqué que leur objectif est de permettre à toute la population ivoirienne d'avoir une connaissance numérique et de faire en sorte que les différents services que l'administration met à leur disposition soient connus de tous. Des services, dit-il, qui permettent de contacter le système de secours de santé, le Samu, la police le plus rapidement possible via les Tics.

Soro-Kipeya a saisi l'occasion pour parler du programme un citoyen, un ordinateur, une connexion internet qui fut un succès. A l'en croire cela a permis de régler le problème de fracture numérique en Côte d'Ivoire. Et faciliter l'atteinte de l'un de leur objectif.

Le secrétaire général de l'union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire (Unb-Ci), Daouda Coulibaly dit Sa Majesté, a profité pour lancer un appel à l'endroit de la jeunesse en les rassurant qu'avec internet il y a plus d'opportunités, plus de chance d'évoluer. « Avec internet, on peut partir de zéro pour devenir un héros », a-t-il affirmé.

L'ANSUT BlogCamp est un projet né de la collaboration entre l'Ansut et l'Unb-Ci, le 28 juin 2017. Ce projet a pour objectif d'inciter les jeunes à adhérer à la transformation numérique. Et à avoir accès aux services disponibles à travers les plateformes existant pour la circonstance.