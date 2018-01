Congo-Brazzaville: Phénomène des Erosions - La deuxième sortie Nord de Brazzaville en voie d'être coupée en deux

La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 3 au 4 janvier a accentué l'évolution de la grande érosion du quartier Ngamakosso, dans le sixième arrondissement. Ce ravin qui pourrait dans quelques jours endommager fortement une bonne partie de la deuxième sortie Nord de Brazzaville met à mal la population environnante.

Selon les témoignages de certains habitants du quartier, si aucune solution n'est envisagée en urgence avant la tombée d'une seconde pluie, l'érosion risque aussi d'attaquer et détruire une partie du viaduc. D'autant plus qu'elle a déjà endommagé plusieurs maisons et habitations de la population environnante. « La situation est très critique pour nous qui résidons dans ce quartier. Elle nous rend tous très perplexes et inquiets. Pour ce faire, les autorités doivent prendre en main ce problème afin qu'il soit réglé définitivement », a estimé l'un des habitants du quartier, Kedou Bitala, avant de poser la question si les familles concernées seront délogées, expropriées ou indemnisées.

En effet, face à l'aggravation et à l'ampleur de ce ravin, d'environ 200 m de longueur et 20 m de profondeur, les habitants de ce quartier, notamment ceux qui se trouvent dans la zone front de l'érosion, s'inquiètent et s'interrogent surtout sur l'absence et le manque d'une action concertée et adéquate capable d'arrêter ce désastre. Car, il a commencé depuis 2015 et devient aujourd'hui un danger public et un grand problème pour l'Etat.

Par ailleurs, pour les habitants du quartier, cette érosion s'est aggravée à cause de la lenteur et de l'arrêt des travaux réalisés par la Société panafricaine de construction, adjudicataire de ce marché qui consistait à réhabiliter le collecteur destiné à évacuer les eaux de pluie vers le fleuve Congo.