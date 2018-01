Congo-Brazzaville: Vie des clubs - Deux nouvelles recrues à la Mancha

Festeddy Anaël Bakaki et Guy Mbendza proviennent respectivement de Diables Noirs de Brazzaville et de l'AC Léopards de Dolisie. Les deux joueurs ont pris part, le week-end dernier, aux entraînements de leur nouvelle équipe au Complexe sportif de Pointe-Noire, devant le président Eric Mouandhalt et les supporters.

Liés avec le club ponténégrin par un contrat de deux ans, les nouveaux sociétaires ont été bien accueillis dans le groupe. Leur recrutement au sein du club sportif la Mancha est la réponse du comité de direction du club au vœu de l'entraîneur Ghislain Tchiamas. Il l'avait formulé à l'issue du match test contre V Club Mokanda (score un but partout) afin de renforcer quelques compartiments de l'équipe. Les deux recrues ont la mission d'apporter leur expérience au sein de la Mancha pour lui permettre non seulement de conserver le carré d'AS au championnat national, mais aussi de faire une bonne prestation à la coupe de la Confédération africaine comme le souhaite l'entraîneur.

Festeddy Anaël Bakaki, en provenance de Diables Noirs, est en renfort au milieu de terrain. Il entend partager son expérience avec les anciens et nouveaux joueurs de la Mancha. « J'ai déjà participé en compétition africaine des clubs dans trois équipes différentes, notamment FC Kondzo, Etoile du Congo et Diables Noirs. J'ai une petite expérience que je vais partager avec mes nouveaux coéquipiers. Je veux rester en forme durant toute la saison pour propulser mon équipe vers l'avant. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Anciens et nouveaux, nous appartenons tous désormais à la famille de la Mancha », a déclaré l'ancien Diablotin. Il a lancé un appel aux supporters et fans de l'équipe de les soutenir sans failles afin qu'ils réalisent un exploit aux deux challenges.

De son côté, l'excentré Guy Mbendza, ancien sociétaire de l'AC Léopards, a remercié le président de la Mancha qui a accepté de lui faire confiance. Il entend aussi apporter sa contribution dans cette équipe après une saison avec l'AC Léopards où il a remporté le championnat national et participé en Ligue des champions d'Afrique en 2017. « J'ai fait mon choix pour deux ans avec la Mancha, je vais donner le meilleur de moi-même pour honorer le football congolais, ma nouvelle équipe et mes supporters. Pour réussir ce défi, nous sollicitons le soutien du public sportif ponténégrin qui est notre force », a souligné le joueur. Comme son coéquipier, il attend de visualiser les matches du Tanda de la Côte d'Ivoire, leur adversaire en coupe de la Confédération africaine pour se faire une idée.