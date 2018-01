Burkina Faso: Le Colonel Barry livré à la justice par des proches

Le Parquet militaire a annoncé lundi que l'inculpation de l'ex ministre de la Sécurité, le Colonel Denise Auguste Barry, pour des faits de présomption d'atteinte la sureté de l'Etat, a été possible grâce à la dénonciation de personnes avec lesquelles, il a interagi.

«Le Procureur Militaire informe l'opinion nationale et internationale que suite à une dénonciation de personnes avec lesquelles le Colonel BARRY Auguste Denise Bernard Marie Hamidou a interagi, ce dernier a été interpellé le vendredi 29 décembre 2017 par la Compagnie de Gendarmerie de Ouagadougou, pour des faits de présomption d'atteinte la sûreté de l'Etat», indique un communiqué en date du 5 janvier 2018 du procureur militaire.La même source ajoute que M. Barry a été entendu le 04 janvier 2018 en première comparution avant d'être inculpé et placé sous mandat de dépôt.

Selon le Parquet militaire, «l'ouverture d'une information judiciaire a été requise contre lui et tous autres des chefs de Complot et d'incitation à la commission d'actes contraires à la discipline et au devoir, sur le fondement des articles 109 du code pénal et 207 du code de Justice Militaire».L'article 109 du Code pénal stipule que : «il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes en vue, de changer par la violence le régime légal, d'exciter les populations à s'armer contre l'autorité légale de l'Etat ou à s'armer les unes contre les autres ; de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ; d'organiser le massacre et la dévastation.

La peine applicable est l'emprisonnement de cinq à dix ans ».Quant à l'article 207 du Code de justice militaire, il précise que «est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, tout militaire, ou tout individu embarqué qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline», poursuit burkina24.Rappelons que le Colonel Denise Auguste Barry a occupé éphémèrement en 2011 et sous la Transition (nov.2014-déc 2015), le portefeuille de la Sécurité....