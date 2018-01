Sénégal: L'Etat va construire 15 nouveaux commissariats de Police (ministère Intérieur)

Dakar — L'Etat sénégalais prévoit de construire "prioritairement" 15 nouveaux commissariats de Police à Dakar et dans les régions pour renforcer le maillage sécuritaire, annonce le rapport d'activités 2017 du ministère de l'Intérieur transmis à l'APS.

"Dans le cadre du renforcement du maillage sécuritaire, il est prévu prioritairement la construction de 15 commissariats de police à Dakar et dans les régions", souligne le document.

"Il s'agit de Rufisque et Parcelles assainies qui se retrouveront avec deux commissariats chacun, Hann Maristes, Thiaroye, Keur Massar, Zac Mbao, Yeumbeul, Diamaguène Sicap Mbao et Guédiawaye. A l'intérieur du pays, des commissariats seront érigés incessamment à Bignona, Nioro du Rip, Koungheul, Kanel et Vélingara", rapporte le document.

Il ajoute qu'il est aussi prévu "la mise en place d'un système de vidéo surveillance qui couvre toute la capitale sénégalaise".

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a procédé en 2017 à une commande de 123 véhicules, en prenant en compte les besoins de la Police qui sera dotée de 109 véhicules tactiques d'intervention, indique la même source.

Concernant la formation, le document relève que "1910 élèves de la 44e promotion dont 51 élèves commissaires, 21 élèves officiers, 301 élèves sous-officiers de police et 1537 élèves agents de police sont actuellement en formation". Quant aux 892 élèves de la 43-e promotion, ils "ont bouclé leur formation le 11 juillet 2017".

Par ailleurs, la Direction de la police des étrangers et des titres de voyage (DPETV), chargée de la gestion du séjour des étrangers au Sénégal et de l'établissement de documents ordinaires et spéciaux, a traité 4179 dossiers, produit et délivré 138 423 passeports et confectionné 3990 autres à l'aérogare de Dakar pour le pèlerinage à La Mecque.