Ile Maurice: Road Decongestion Programme - Soumissionnaire mécontent, projets gelés, l'IRP appelé à trancher

Rs 240 millions en moins. C'est l'offre qu'aurait proposée le joint venture China Road & Bridge Company Ltd - Gamma pour deux projets du Road Decongestion Programme (RDP). Or ce contrat de Rs 4 milliards a été octroyé au Joint venture Transinvest - General Construction Co. Ltd (GCC) - Bouygues - TP - VSLI. Mécontent, le soumissionnaire malheureux s'est tourné vers l'Independent Review Panel (IRP) le 29 décembre pour une révision de cette décision. Une première audience était prévue ce vendredi 5 janvier entre les parties concernées. Les deux projets, eux, sont entre-temps gelés.

Il s'agit de l'échangeur de Pont-Fer-Jumbo-Dowlut, qui comprendra notamment 3,5 km de route à deux voies, ainsi que la construction de trois viaducs et de nouveaux ronds-points. L'autre projet consiste à relier Chebel à Sorèze. Ce qui inclura, entre autres, 1,1 km de route à deux voies et un pont suspendu à câble de 350 m de long à Grande-Rivière-Nord-Ouest.

Le joint venture China Road & Bridge Company Ltd - Gamma a sollicité l'IRP après que la Road Development Authority (RDA) l'a informé, dans une lettre en date du 20 décembre, du choix du Central Procurement Board (CPB). Sollicitée le jeudi 4 janvier, une source de la RDA rétorque que l'évaluation des offres a été faite par le CPB et que selon les informations obtenues et données au soumissionnaire malheureux, la proposition de ce dernier n'était pas la moins chère après évaluation par le CPB. «Ceci est factuel.»

Main-d'oeuvre

Dans sa plainte déposée à l'IRP, le joint venture China Road & Bridge Company Ltd - Gamma conteste plusieurs points du contrat. Tout d'abord, il estime n'avoir pas obtenu le contrat à cause de la marge de préférence qui a été en faveur de Transinvest- GCC - Bouygues - TP - VSLI.

En effet, il nous revient que la marge de préférence stipule que 80 % de la main-d'œuvre doit être locale. Si le joint venture China Road & Bridge Company Ltd - Gamma n'a pas demandé de marge de préférence, c'est parce qu'il est d'avis qu'il faut une main-d'œuvre spécialisée pour ces deux projets. «Ce sont deux nouveaux projets, jamais entrepris à Maurice. Il nous faut une main-d'oeuvre davantage spécialisée que locale», confie une source proche de China Road & Bridge Company Ltd - Gamma.

La RDA, elle, est catégorique. «Tous les soumissionnaires ont reçu la même information contenue dans les documents de l'appel d'offres à ce sujet. D'ailleurs, la marge de préférence est une politique gouvernementale visant à encourager l'embauche de la main-d'œuvre locale.»

Qualification

Une autre incohérence présumée concerne le fait que les entrepreneurs doivent être inscrits au Construction Industry Development Board en tant que Grade A pour la construction et les travaux de génie civil. L'un des critères requis : être spécialisés dans la construction de ponts. Notre source affirme que General Construction Co. Ltd ne serait pas qualifiée et n'aurait aucune expérience en la matière.

Interrogé, Didier Adam, Managing Director de General Construction Co. Ltd, répond que son entreprise a construit de nombreux flyovers à travers le pays, ainsi que les ponts de Grande-Rivière-Nord-Ouest, Macondé, Bain-des-Dames, le pont Colville et tout récemment celui menant à l'aéroport. «Néanmoins, dans le cas du pont joignant la route A1 à l'autoroute M1, nous bénéficions de l'apport technique de notre partenaire spécialisé Bouygues TP-VSLi, un des leaders mondiaux.»

Didier Adam fait aussi ressortir que son joint venture «a été sélectionné pour l'appel d'offres, donc trouvé apte à entreprendre ces travaux». Du côté de la RDA, on soutient que «les documents de l'appel d'offres ont été préparés selon les Procurement rules sous la Procurement Act». On ajoute qu'ils ont été vérifiés par le CPB et le Procurement Policy Office.

Joint venture

La RDA est aussi sévèrement critiquée par China Road & Bridge Company Ltd - Gamma s'agissant de la préparation des documents pour l'appel d'offres. Le soumissionnaire malheureux soutient que dans les documents de pré-qualification, il est écrit que le nombre maximum de membres dans un joint venture est de deux. Sauf qu'un amendement survenu juste avant l'exercice de pré-qualification indique que le nombre maximum de membres est de quatre. Selon notre source, aucun soumissionnaire n'était au courant de ce changement. Or, le joint venture Transinvest - GCC- Bouygues - TP - VSLI comprend cinq membres.

La RDA, elle, se défend. La source assure que tous les amendements apportés aux documents de pré-qualification et de l'appel d'offres ont été approuvés par le CPB. De plus, «tous les soumissionnaires ont été informés des amendements, conformément aux procédures».

Timing

Autre question que se pose China Road & Bridge Company Ltd - Gamma : est-ce que le consortium a été constitué en société commerciale (incorporated) avant l'appel d'offres ou avant l'octroi du contrat ? Selon notre source, cette étape a été franchie le 14 décembre 2017, alors que le consortium a obtenu le contrat cinq jours après, soit le 19 décembre. «Normalement, une compagnie doit être incorporated avant le lancement d'un appel d'offres.»

La source de la RDA réplique que cette question est gouvernée par les dispositions des documents de l'appel d'offres. «Elle a été évaluée par le CPB», poursuit-elle.

La source fait ressortir que contester l'octroi d'un contrat est une étape normale. Elle ajoute que comme l'IRP se penche sur ce dossier, il n'est pas approprié que la RDA fasse d'autres commentaires.