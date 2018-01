Ile Maurice: Décès de Ramdass Poliah dans un accident - «Je lui avais dit de rester à la maison», dit son épouse

Le Mauritius Blockchain Center of Excellence (MBCE) est une des toutes premières initiatives visant à… Plus »

Sakoon Poliah indique que son époux était employé de la firme depuis plus d'une vingtaine d'années. Et que c'est la première fois que ce chauffeur était venu récupérer son époux. «Il ne voyage jamais avec lui. Et il n'a jamais eu de problème avant», confie-t-elle. Les funérailles de cet habitant de Britannia ont eu lieu le même jour.

Ramdass Poliah voulait passer un début d'année agréable en compagnie de ses quatre filles et de son fils. Il avait tout préparé en avance et était tout excité à l'idée d'accueillir ses petits-enfants. En allant travailler jeudi 4 janvier, cet aide-chauffeur de 58 ans ne pouvait se douter que la mort l'attendait au tournant...

