Angola: Un gouvernant réitère le renforcement du système de défense nationale

Il a exprimé sa satisfaction aux réformes politiques, économiques et sociales du Président et commandant en chef de la FAA, João Lourenço, dans lesquelles il parie sur un personnel angolais compétent qui donnent des garanties de compétence, honnêteté, dynamisme et de patriotisme.

Selon le ministre, la performance de la diplomatie militaire des FAA doit être en permanence alignée sur la position de l'Etat angolais dans la recherche de la paix et de la stabilité en Afrique et dans le monde.

Le secteur dirigé par Salviano Sequeira propose de maintenir des contacts bilatéraux avec les pays voisins, afin de garantir une plus grande sécurité et tranquillité à la frontière commune.

Pour le gouvernant, l'acquisition de ces moyens devrait prendre en compte la situation économique et financière du pays et la consolidation de la sécurité intérieure.

"Il est nécessaire d'acquérir des moyens et équipements nécessaires", a affirmé le ministre, soulignant l'importance de la conservation et maintenance des moyens opérationnels.

