Angola: Le fonds routier dépense 10 milliards de kwanzas pour les routes

Cela signifie, selon Nascimento Cassule, que plus le nombre d'infrastructures est élevé, plus le besoin de maintenance est important, étant actuellement l'ordre de 20%.

Il a souligné que le réseau fondamental de routes reliant les provinces a augmenté, ainsi que le réseau secondaire et tertiaire et que ce dernier est passé de 26 mille à 56 mille kilomètres de routes.

Selon le responsable, s'exprimant en marge de la conférence de presse promue par l'Administration générale des impôts (AGT) vendredi, pour le lancement officiel de la taxe de circulation 2017, les deux mille et 200 kilomètres de routes ne représentaient que 15% du total que doit recevoir des travaux d'entretien et de réparation au niveau du pays.

Sur les 10 milliards employées pour l'entretien des routes, plus de huit milliards de Kwanzas sont des ressources d'État qui ne proviennent pas des taxes de circulation, selon le directeur d'étude et planification du Fonds routier, Nascimento Cassule.

Luanda — Au moins 10 milliards de kwanzas sont la valeur que le Fonds routier a investi en 2017 pour l'entretien deux mille et deux cents kilomètres de routes nationales et secondaires dans le pays.

