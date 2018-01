Congo-Kinshasa: Wappy - Le site de petites annonces qui permet aux particuliers en RDC de revendre facilement des biens neufs ou d'occasion

Wappy est le site de petites annonces le plus populaire en RDC. C'est une plateforme web conçue et gérée localement, Son utilisation est gratuite et accessible à tous. Si vous désirez proposer un objet à la vente ou à la location, pensez à le publier sur Wappy et de nombreux acheteurs vous contacteront. Wappy est disponible en ligne dans toutes les provinces de la RDC. Pour découvrir Wappy et voir ce que des internautes proposent à vendre, rendez-vous sur www.wappy.cd .

Le principe est très simple, si vous êtes un particulier et vous souhaitez mettre en vente ou en location un bien quelconque, il vous suffit de prendre quelques photos de l'objet que vous souhaitez vendre et d'entrer sur le site www.wappy.cd . Une fois sur le site vous allez pouvoir publier votre offre, pour le faire, vous cliquerez sur le bouton « Publier » puis vous allez remplir quelques informations concernant l'objet que vous proposez, vous indiquerez une brève description, le prix ainsi que vos coordonnées de contact tels que numéro de téléphone ou adresse email.

À l'heure de l'internet et des nouvelles technologies de communication, une équipe de jeunes informaticiens congolais a monté une start-up nommée « Wappy » dont l'objectif est de faciliter les opérations de vente et de location entre particuliers en RDC par l'utilisation des petites annonces sur internet.

Vendre des biens n'est pas l'apanage des seuls vendeurs professionnels, dans plusieurs circonstances des particuliers aussi peuvent éprouver le besoin de revendre des biens qu'ils n'utilisent plus afin de gagner de l'argent ou de libérer de l'espace dans leur milieu. Qu'il s'agisse de revendre un bien immobilier, un véhicule, de l'électroménager, des meubles qu'on n'utilise plus, des vêtements ou autres accessoires, la difficulté que rencontre les particuliers au moment de la vente est celle de trouver rapidement un bon client.

