Burkina Faso: Réforme de la grille salariale de la fonction publique - Roch a vu juste

C'est bien, ce qu'il compte faire pour les travailleurs de la Fonction publique, mais quid des paysans, des commerçants, des ouvriers, des chômeurs, etc. ? Il ne faut pas oublier les oubliés. Car, ils comptent aussi pour beaucoup dans le développement de notre pays. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il ne faut donc pas qu'en voulant corriger une injustice, on en crée d'autres. Et c'est par là que je conclus mon propos, tout en invitant le président du Faso à ouvrir l'œil sur tout. C'est à ce prix qu'aucun Burkinabè ne se sentira exclu.

Franchement, ce n'est pas normal. Et il faut avoir le courage de le dire. C'est pourquoi je soutiens le président du Faso qui, refusant de céder aux revendications sectorielles, veut désormais mettre tous les travailleurs de la Fonction publique sur un pied d'égalité et ce, afin d'éviter des frustrations qui, vous le savez, déteignent parfois sur le rendement de notre Administration.

Parlant toujours de vœux, laissez-moi dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'adresse du président du Faso à la Nation, à l'occasion du nouvel an. Tout en souhaitant le meilleur au vaillant peuple du Burkina Faso, il a annoncé quelques décisions importantes, notamment un Forum national de la diaspora et un système équitable de rémunérations salariales. Je vais juste m'attarder sur ce dernier point qui a beaucoup retenu mon attention.

A vous tous qui me lisez, ici comme ailleurs, je souhaite que 2018 voie la réalisation de vos projets. Notre pays étant confronté à l'insécurité, je souhaite que le Tout-Puissant attendrisse les cœurs des méchants pour que plus jamais aucun Burkinabè ne soit encore tué par des terroristes. Tels sont mes vœux à l'orée de cette année nouvelle dont le vent souffle depuis quelques jours.

