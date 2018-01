Congo-Brazzaville: Beauté - Deborah Nyagoudale couronnée Miss diplomatique Afrika

La fin de l'année 2017 a été marquée par la tenue de la première édition de l'élection Miss diplomatique Afrika, le 30 décembre 2017, dans l'un des hôtels de Brazzaville.

Organisée par l'agence Bijoux du Congo, une agence de promotion culturelle œuvrant depuis plus de sept ans dans l'organisation des festivités et autres événements de la mode, la première édition de l'élection Miss diplomatique Afrika a mis aux prises quinze candidates en provenance de neuf pays d'Afrique. Il s'agit de la Centrafrique, la Côte-d'Ivoire, la Mauritanie, du Mali, du Nigeria, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo (RDC), du Sénégal et du Tchad.

Cet événement, organisé à l'occasion de la célébration des fêtes de la Saint-Sylvestre, a eu pour but de promouvoir les valeurs culturelles, la valorisation de la beauté, l'élégance ainsi que la sensibilisation de la population aux effets du cancer sur la santé et les moyens disponibles de lutte contre ce fléau, a indiqué le comité d'organisation dirigé par Bijoux Bouanga et Roberson Ngouma.

Après quatre passages et présentation des projets des candidates, le jury composé de cinq membres a délibéré de la sorte.

Miss Fair-play : Pena Galice (Congolaise de Brazzaville) ;

Miss Charme : Mariam Abdoul (Mauritanienne) ;

Miss élégance : Neva Onotous (Congolaise de Brazzaville, bachelière A4, 23 ans, 1,82m pour 62 kg) ;

Deuxième dauphine : Merveille Kouguere (Centrafricaine, étudiante en troisième année de licence en gestion de ressources humaines, 24 ans, 1,75m, poids 50kg) ;

Première dauphine : Grâce Kouassi (Ivoirienne, licenciée en Assurance- Banque et Finance, 21 ans, 1,73m, 50kg) ;

Miss diplomatique Afrika première édition : Deborah Nyagoudale (Congolaise de Kinshasa, étudiante en monnaies-finances et banques, 1,74m pour 54kg).

A l'issue de son sacre, la miss diplomatique Afrika s'est dit très émue de ce choix porté sur sa personne. « Je ne m'y attendais pas, si bien que je suis émue. C'est pour la première fois que je participe à un concours de beauté et je remporte la couronne. C'est une grâce. Mon projet le plus immédiat est de créer une fondation pour soutenir les enfants démunis. Aussi, durant mon mandat, je vais soutenir les jeunes filles de l'est de la République démocratique du Congo qui subissent des exactions dans cette partie du pays. », a-t-elle promis.

Pour Roberson Ngouma, membre du comité d'organisation, malgré quelques désagréments constatés émanant de certaines filles non élues qui ont pensé à la magouille, tout s'est bien passé. « L'élection Miss diplomatique Afrika a été une réussite. Aussi, au regard de la demande formulée par certains partenaires et missions diplomatiques qui se disent avoir été contactés avec un léger retard, la deuxième édition sera organisée très rapidement pour les impliquer à ce concours. » , a-t-il déclaré.

C'est, d'ailleurs, la raison pour laquelle la présidente du comité d'organisation a remercié la maison db design, la Drtv, l'hôtel Saphir et bien d'autres partenaires qui ont rendu possible la tenue de cette élection en ce temps difficile. « J'espère que ces partenaires viendront encore plus nombreux afin que nous organisons superbement la deuxième édition », a-t-elle insisté.

En levée de rideaux, il a été organisé le défilé de mode auxquel les stylistes, modélistes et créateurs congolais et étrangers ont présenté leurs marques. Les mannequins sont passés à plusieurs reprises avec les tenues de Angèle boutique ; Grâce Ekowa ; Réussite fashion ; Luc Manner ; Yolaine couture (qui valorise le pagne) ; Eric Kanga (qui a habillé les mannequins en chapeaux, sacs et gilets en raphia. Sa particularité étant de valoriser le raphia congolais). Outre les mannequins, les sapeurs femmes ont dandiné sur le tapis rouge en bordure de la piscine de l'hôtel. La soirée a été agrémentée par l'humoriste Welfer Kaya et le groupe Les fantastiques ...

Notons que la miss diplomatique Afrika a été reçue par l'ambassadeur de la RDC à Brazzaville, Christophe Muzungu. Dans les prochains jours, elle sera reçue par les autorités de son pays natal. En février, elle se rendra en Afrique du Sud pour participer à l'élection Miss diaspora.