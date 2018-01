Congo-Brazzaville: Lions Clubs international - Les membres du District 403B1-Région 25 édifiés sur les mécanismes de financements de la LCIF

Le séminaire de formation de la Fondation internationale Lions clubs (LCIF), organisé le mois dernier à l'intention des membres du District 403B1-région 25, a permis, entre autres, aux participants de mieux canaliser les projets altruistes à formuler en direction de la communauté.

Initié par le délégué pays de la LCIF au Congo, Orphey Moulounda, le séminaire de formation visait principalement à fournir aux Lions et Leo de ce district de la ville capitale des connaissances parfaites de cette organisation et de son vaste programme. Ainsi, les sous-thèmes développés ont édifié les participants pour orienter désormais leurs actions dans les besoins de la communauté et de s'imprégner des techniques essentielles pour la conception des dossiers liés à la présentation des projets. Il s'agit notamment de « L'analyse des besoins communautaires » et des « Mécanismes de financements par la LCIP ».

Selon la présidente de la région 25, Régina Tchicaya-Oboa, l'organisation de ce séminaire est la preuve de la montée en puissance de leur « dynamisme et également l'occasion pour bien appréhender la LCIF pour son fonctionnement général ».

Du côté des participants, l'on s'est dit également satisfait des notions apprises. Claude Ognelet, coordinatrice de la LCIF du Lions Clubs Brazzaville Lisalisi, a déclaré : « Nous avons appris où nous pouvons nous adresser, comment faire pour demander une subvention au niveau de la LCIP et comment nous pouvons également contribuer, puisque ce sont nos dons qui font que la LCIP puisse, à son tour, aider les régions, les districts qui sont demandeurs ».

Le séminaire de Brazzaville s'est tenu après celui de Pointe-Noire, notamment de la Région 26. Il s'inscrit dans le cadre de la feuille de route initiée en début d'année par cette association. « Dans les missions qui sont les nôtres, il était question de mettre en place une feuille de route concernant cette structure qui est, aujourd'hui, en train de parler d'elle, organiser deux séminaires dont un à Pointe-Noire et un autre à Brazzaville. La LCIF, nous avons pensé que c'est le côté caritatif de notre association internationale et que les clubs doivent s'en approprier en mettant en place de grosses œuvres et des projets d'envergure », a expliqué Orphey Moulounda.

En effet, d'après le délégué pays de la LCIF, le moment était venu pour montrer aux clubs qu'ils sont aujourd'hui capables d'avoir plus de subventions au niveau de Lions Clubs international Fundation. Ceci pour leur permettre de monter de grands projets d'envergure tels que les maisons des personnes du 3e âge et les centres de formation professionnelle des personnes handicapées. Afin de mieux satisfaire les attentes de la communauté, la LCIF est déterminée à inciter la région 25 à présenter, d'ici à la fin de cette année, les projets qu'elle cible de près dans le cadre des besoins essentiels de la population.

Notons qu'en tant qu'organisation humanitaire majeure, la LCIF soutient les projets altruistes des Lions en accordant des subventions pour financer les actions humanitaires qu'ils déploient aux niveaux local et international. De ce fait, elle aide les Lions à améliorer l'existence de la population du monde entier, en menant des actions allant de la lutte contre les problèmes de vue à l'intervention en cas de catastrophes majeures, en passant par l'enseignement des clés de la vie quotidienne aux jeunes.