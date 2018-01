Cote d'Ivoire: Resocialisation - Quand des ex-microbes redeviennent fréquentables

Au vu de tous ces témoignages et de tant d'autres glanés dans le cadre de l'enquête de terrain, on peut dire que beaucoup d'enfants encadrés au Centre de resocialisation ont des chances d'être récupérés. Même s'il y a tout de même quelques cas difficiles, comme le reconnaît le Chef du Projet de resocialisation, Mme Ouattara Manignan.

Un autre ex-pensionnaire du Centre de resocialisation, le petit A. R, 15 ans. Lui aussi est sérieux au travail. Placé depuis trois mois auprès de Dosso I, maître-tailleur à Yopougon, il sait placer les boutons, faire les surfilages, faires les repassages, etc. Mais cela, n'a pas été facile avec lui à son arrivée pour autant. « Au début, il négligeait le travail. Mais à force de lui donner des conseils, il a fini par opérer un changement. Ça va mieux. Il est assidu au travail. Je vais le guider. Et l'Etat (la Cellule de resocialisation) sera satisfait », dit-il.

Des parents n'hésitent pas à témoigner que leurs enfants sont redevenus fréquentables après leur resocialisation. Pour être plus clairs, ils expliquent que « beaucoup ne participent plus aux mouvements de machettes ».

