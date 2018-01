Cote d'Ivoire: C'est vous qui le dites - Le métier d'enseignant est un sacerdoce qui anoblit

opinion

Pour un oui, pour un non, on suspend, on arrête de donner les cours ; pour un oui, pour un non, on refuse d'aller à l'école, on casse, on défie les enseignants. Formateurs et apprenants donnent l'impression d'exécuter un sabotage programmé. Le métier d'enseignant est un sacerdoce qui anoblit. Il demande beaucoup de sacrifices.

Enseigner, c'est transmettre le savoir à une génération qui ne demande qui a besoin d'être éduquée et formée. Pour un enseignant, il n'y a rien de plus merveilleux, il n'y a pas plus grande satisfaction que de voir un jour son ancien élève devenir ingénieur, médecin et pourquoi pas président de la République. Si on va à l'enseignement parce qu'on n'a pas trouvé un meilleur emploi dans un autre secteur ailleurs, on se fourvoie.

Quand on s'absente en abandonnant ses élèves pendant dix jours pour les problèmes personnels, on sacrifie une génération qui est censée prendre la relève. Il ne faut pas tronquer le programme scolaire initialement élaboré. Faire passer un élève en classe supérieure quand on n'a pas terminé le programme de l'année, c'est une formation au rabais.

Une formation de qualité douteuse qui privera plus tard cet enfant devenu un adulte de moyens nécessaires pour s'épanouir.

*Cadre comptable et financier à la retraite