Cote d'Ivoire: Africa Sports - Ce qui attend Alexis Vagba

Enfin, actualité oblige, les dirigeants vert et rouge devraient se prononcer sur la crise qui secoue le football ivoirien. Alexis Vagba, dont le club n'a pas signé la pétition demandant la révocation du président Sidy Diallo et son comité directeur, va profiter de l'occasion pour clarifier sa position.

Pour certains Mam, le président Alexis Vagba dirige le club en ignorant certains supporters, qui ne pourront d'ailleurs pas assister à cette rencontre parce que ne disposant de carte de membre. « On nous dit que c'est une assemblée générale ouverte aux membres actifs. Alors que pour prouver qu'on est membre actif, il faut disposer d'une carte de membre. Je ne sais pas si on vend encore des cartes à l'Africa depuis l'élection de Vagba. Il n'a distribué les cartes qu'à ceux qui l'ont élu. Tout le monde est prêt à apporter son soutien au club mais il faut que les cartes soient accessibles à tous », s'est offusqué Émile Némégnan, ancien président du comité des supporters.

