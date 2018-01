« La 4ème journée marocaine est une grande première puisqu'il s'agit de la spéciale la plus longue de l'Africa Eco Race depuis sa création. 497 kilomètres de secteur sélectif entre pistes roulantes et quelques parcelles de sable. Il y a eu de la bataille chez les autos entre Vasilyev et Serradori. En moto, Paolo Ceci confirme son leadership ».

L'Africa Eco Race est ainsi bien lancé et avec cette étape d'endurance, les concurrents ont bien « bavé » sur plusieurs kilomètres sur le tronçon de l'Oued Draa avec une piste mi-ensablée, mi-rocailleuse. Puis les pilotes ont pris la direction du désert du sud marocain avant de trouver de nouvelles pistes rapides au cœur des grandes étendues sans relief qui compliquent relativement la navigation. C'est le cas, par exemple, de l'Oued Hamra qui était inondé il y a un an, avec la disparition des pistes et qui a obligé les concurrents à rouler en hors pistes total. Et avant de rejoindre une très grande piste rapide jusqu'au bivouac du Fort Chacal, les pilotes ont dû franchir des dunes.

Au cours de cette 4e étape, le duel entre autos a été bien animé entre notamment l'équipage russe tenant du titre composé de Vladimir Vasilyev/Konstantin Zhiltsov et celui français composé de Mathieu Serradori et Fabian Lurquin qui se sont livrés une belle bagarre sur le circuit.

Mais l'équipage français a dû ralentir sa course dans la dernière partie de la spéciale en raison d'un problème de direction assistée. Ce qui, évidemment, a permis aux Russes de se mettre en pôle position avant de subir, à leur tour, trois crevaisons qui leur ont fait perdre du temps. Mais Vasilyev remportera le sprint final devant Serradori.

L'autre duo composé de Pascal Thomasse et Pascal Larroque confortant sa 3e place au général. Dans la catégorie motos, la journée a été difficile pour le double vainqueur, Pal Anders Ullevalseter (Nor/Ktm). Car un problème de réservoir d'essence l'a obligé à abandonner la spéciale après 100 kilomètres de course ; compromettant ainsi ses chances de victoires cette année.

Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, l'Italien Paolo Ceci en a profité pour conforter sa place de leader en remportant l'étape du jour devant le Portugais Luis Oliveira.